Происшествия

17 минут назад

Ельчанина ограбили по пути из пивбара

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#грабёж
Ельчанина ограбили по пути из пивбара

Подозреваемый, который заприметил подвыпившую жертву ещё в пивбаре, арестован на два месяца.

28 мая в Ельце в полицию обратился 44-летний мужчина с заявлением о грабеже. Как сообщает ОМВД России по Ельцу, мужчина возвращался из пивбара домой и около дома по улице Королева его догнал неизвестный, ударил в грудь, после чего потерпевший упал, а подозреваемый отобрал у него сотовый телефон за 10 000 рублей.

В грабеже подозревают 38-летнего ельчанина. Следствие полагает, что он тоже отдыхал в том же пивбаре и, увидев, что потерпевший изрядно выпил и засобирался домой, пошел за ним и в безлюдном месте напал на мужчину и отнял телефон.

Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». По ходатайству следствия подозреваемый арестован на 2 месяца. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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#грабёж

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