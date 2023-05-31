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53 минуты назад

На НЛМК начались конкурсы профессионального мастерства

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#конкурс
На НЛМК начались конкурсы профессионального мастерства

На Новолипецком металлургическом комбинате начались конкурсы профессионального мастерства. За звание лучшего по профессии в этом году будут бороться представители 40 рабочих специальностей. 

Конкурсы профессионального мастерства проводятся на комбинате ежегодно. Соревнования позволяют сотрудникам перенять опыт друг друга и дают дополнительную мотивацию к совершенствованию профессиональных навыков.

В этом году свое мастерство покажут агломератчики, сталевары, слесари по ремонту автомобилей, лаборанты, водители, вальцовщики, токари и представители других профессий. Конкурсы будут состоять из нескольких этапов. Эксперты будут оценивать теоретические знания конкурсантов, качество и скорость выполнения практических заданий, соблюдение правил охраны труда. Победители получат премии, корпоративные награды, а также звания «Лучший по профессии-2023».

Лучших по профессии на НЛМК выбирают с 2005 года. За это время на комбинате организовали почти 600 конкурсов профессионального мастерства по 77 профессиям, участие в них приняли около 27 000 работников. Многие победители корпоративных конкурсов подтверждают свой профессионализм, занимая призовые места на областных и федеральных конкурсах. 

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