сегодня, 13:50
НЛМК повышает экологичность коксохимического производства через цифровизацию
На Новолипецком металлургическом комбинате внедрено цифровое и процессное решение для экологического контроля работы коксовых батарей. Система позволяет автоматически определять негерметичность дверей коксовых батарей с соответствующим повышением скорости реагирования. Решение обеспечивает снижение эмиссии контролируемых веществ в атмосферу и улучшение условий труда на рабочих местах.
В 2023 году цифровое решение признано лучшим на конкурсе «Горная индустрия 4.0» в номинации «Цифровые проекты и экология». Конкурс ежегодно проводится в Москве в рамках международной выставки машин и оборудования для горной промышленности MiningWorld Russia (MWR).