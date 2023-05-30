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НЛМК повышает экологичность коксохимического производства через цифровизацию

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#коксохимическое производство #экология
НЛМК повышает экологичность коксохимического производства через цифровизацию

На Новолипецком металлургическом комбинате внедрено цифровое и процессное решение для экологического контроля работы коксовых батарей. Система позволяет автоматически определять негерметичность дверей коксовых батарей с соответствующим повышением скорости реагирования. Решение обеспечивает снижение эмиссии контролируемых веществ в атмосферу и улучшение условий труда на рабочих местах.

В коксовых батареях происходит нагрев углей до температуры более 1 000 градусов. В процессе выделяется коксовый газ, который в случае негерметичной установки дверей может попасть в атмосферу. С помощью видеокамер система в режиме реального времени фиксирует состояние дверей и с помощью машинного зрения самостоятельно определяет наличие эмиссии. При малейших отклонениях программно-аппаратный комплекс оповещает специалистов непосредственно на производстве для оперативного устранения негерметичности дверей. Накопленная с помощью цифрового решения статистика позволяет эффективно планировать на объекте ремонты и замену оборудования.

В 2023 году цифровое решение признано лучшим на конкурсе «Горная индустрия 4.0» в номинации «Цифровые проекты и экология». Конкурс ежегодно проводится в Москве в рамках международной выставки машин и оборудования для горной промышленности MiningWorld Russia (MWR). 

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#коксохимическое производство #экология
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