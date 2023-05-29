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CК начал проверку инцидента с самолетом в Новокузнецке

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#авиация

29 мая в Новокузнецке за край взлетной полосы выехал самолет с пассажирами на борту. Начата доследственная проверка.

Кемеровским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка инцидента в аэропорту Новокузнецка. Утром 29 мая самолет «Boeing 737» выехал за край взлетной полосы. Об этом сообщает VSE42.Ru.

Уже установлено, что самолет выкатился с взлетной полосы при буксировании тягачом к месту начала взлета левой стойкой шасси и осел. Экипаж по инструкции запретил дальнейшую транспортировку с пассажирами.

После высадки пассажиров самолет был отбуксирован на место стоянки. На борту воздушного судна находились 160 человек – никто из них не пострадал. Самолет повреждений не получил.


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#авиация

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