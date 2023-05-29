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Сборку автомобилей «УАЗ Патриот» могут запустить в Африке
Сборку автомобилей "УАЗ Патриот" могут организовать в Центральноафриканской Республике.
Посол Центральноафриканской Республики (ЦАР) в РФ Леон Додону заявил, что автомобили "УАЗ Патриот" хотели бы собирать в ЦАР, - пишут "Известия".
"Русские машины очень достойные, очень крепкие, такие машины нужны ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги", — объяснил дипломат.
Говоря о темах, которые обсуждались в ходе недавнего визита в республику делегации по линии БРИКС, он подчеркнул, что рассматривалось "строительство инфраструктуры, в том числе возведение железной дороги и обычных дорог, также строительство домов".
"После того как они вернулись, уже два или три бизнесмена собираются обратно в ЦАР с конкретными планами по строительству заводов и фабрик", - сказал он.
"УАЗ Патриот", конкретно я вам скажу, хотят собирать в ЦАР", - добавил посол.
ЦАР — не первая африканская страна, которая захотела наладить сборку российских автомобилей. Ранее посол России в Аддис-Абебе Евгений Терехин заявил, что отечественные заводы могут начать производство в Эфиопии. При этом "Группа ГАЗ" собиралась выйти на местный рынок еще с 2019 года — компания хотела поставлять продукцию в Эфиопию, Нигерию, ДРК и Гану, - пишет Lenta.ru.
"Русские машины очень достойные, очень крепкие, такие машины нужны ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги", — объяснил дипломат.
Говоря о темах, которые обсуждались в ходе недавнего визита в республику делегации по линии БРИКС, он подчеркнул, что рассматривалось "строительство инфраструктуры, в том числе возведение железной дороги и обычных дорог, также строительство домов".
"После того как они вернулись, уже два или три бизнесмена собираются обратно в ЦАР с конкретными планами по строительству заводов и фабрик", - сказал он.
"УАЗ Патриот", конкретно я вам скажу, хотят собирать в ЦАР", - добавил посол.
ЦАР — не первая африканская страна, которая захотела наладить сборку российских автомобилей. Ранее посол России в Аддис-Абебе Евгений Терехин заявил, что отечественные заводы могут начать производство в Эфиопии. При этом "Группа ГАЗ" собиралась выйти на местный рынок еще с 2019 года — компания хотела поставлять продукцию в Эфиопию, Нигерию, ДРК и Гану, - пишет Lenta.ru.