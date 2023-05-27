Студенты ЛГТУ прогремели на всю страну, выиграв «Серебряную лигу»

Победу наши парни добыли по пенальти.

Сборная ЛГТУ сенсационно стала победительницей Серебряной лиги всероссийского проекта «Мини-футбол - в вузы».

Финальные игры соревнования прошли на базе «Изумрудное» в Нижегородской области.

Подопечные тренеры Алексея Панфилова на групповой стадии обыграли команды Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ-КАИ) - 3:2 (Александр Голышкин-2, Александр Свиридов) и Благовещенского педагогического университета (БГПУ из Благовещенска - 6:1 (Антон Бадиков-2, Юрий Папин, Андрей Хромых, Свиридов, Голышкин).

Две победы открывали липчанам дорогу в плей-офф, заключительный третий матч в группе уже ничего не решал и стал единственным, который наша команда проиграла - 3:4 (Бадиков-2, Максим Жуков).

В четвертьфинале быстрые голы Бадикова и Папина помогли команде повести в противостоянии с Сибирским федеральный университетом (СФУ) из Красноярска. В дальнейшем липчанам удалось сдержать атаки сильного соперника, в том числе во втором тайме, когда СФУ перешёл на игру в пять полевых игроков. Итог – 2:1.

В полуфинале с командой Чувашского госуниверситета (ЧГУ) из Чебоксар наши студенты оказались в роли догоняющих – 0:1, но капитан ЛГТУ Бадиков забил по мячу в каждом из таймов и помог добыть трудовую победу – 2:1.

В финале липчан ждал напряжённый матч с командой Нижегородского государственного педуниверситета (НГПУ). Основное время закончилось вничью – 0:0, а в серии пенальти наши победили 4:2. Свои удары реализовали Жуков, Хромых, Голышкин и Остап Рыжов.

Помимо кубка за победу липецкие студенты получили индивидуальные призы: Антон Бадиков – лучшего игрока, Павел Копанёв – лучшего вратаря.

На турнире было опробовано и ноу-хау – отдельный турнир среди пенальтистов, от каждой команды выступал один бьющий и вратарь. Цвета ЛГТУ защищали Бадиков и голкипер, этот дуэт взял «бронзовые» медали, а победила команда СФУ.

Напомним, что в 2021 и 2022 годах наши земляки возвращались домой с «бронзовыми» наградами Серебряной лиги, а в 2019 году уже становились победителями турнира.

Успех даёт липецкой команде право выступить в международном Фестивале университетского спорта, который пройдёт в августе в Екатеринбурге.