Общество
сегодня, 14:52
Мэрия угрожает энергетикам судами за не вовремя восстановленные газоны и тротуары в местах раскопок
Ресурсные организации хотят приучить работать по Правилам благоустройства Липецка.
— Пачками выписываем предостережения! — так ответил вице-мэр Липецка Николай Дергунов на вопрос GOROD48 о количестве мест с не восстановленным вовремя благоустройстве в местах раскопок.
Но эти самые предостережения ресурсным организациям — как слону дробинка. Компании, обеспечивающие липчан светом, водой и теплом, как щитом закрылись мораторием на проверку бизнеса, введенного правительством РФ в марте прошлого года. По большому счету, мэрии приходится уговаривать ресурсные организации делать свою работу. И не абы как, а в соответствии с обновленными летом прошлого года Правилами благоустройства территории Липецка.
— На сегодня не восстановленными в летнем варианте в городе остаются порядка двухсот раскопок «Квадры», «РВК», «Россетей». Это просроченные раскопки. Некоторые из них — еще от 2022 года. Каждая раскопка — на счету управления главного смотрителя Липецка. УГС требует полноценного восстановления мест проведения земляных работ, как того требуют городские Правила благоустройства, — говорит Николай Дергунов.
Согласно Правилам, в заявке на раскопку должно быть гарантийное письмо производителя работ о восстановлении комплексного благоустройства. Любая организация при производстве земляных работ обязана восстановить плодородный слой почвы. Если на месте раскопки был газон, то копатели обязаны не только посеять новый, но и ухаживать за ним до полной приживаемости травы. Производители работ несут ответственность за качество восстановленного благоустройства в течение 48 месяцев со дня принятия объектов в эксплуатацию. Энергетики обязаны заменить снесенные кусты и деревья компенсационным озеленением. Посадку новых кустарников и деревьев следует производить в ближайший подходящий для этого сезон: весной или осенью.
Так как ресурсных организации и их подрядчики зачастую пытаются сэкономить на созидании, мэрия решила перейти от замечаний и жалоб в прокуратуру к судебным искам. По словам Николая Дергунова, уже в июне те ресурсные организации, которые не закончат восстановление мест раскопок к 31 мая (ранее в мэрии им давали срок до 1 мая), получат первые копии исковых заявлений.
Но эти самые предостережения ресурсным организациям — как слону дробинка. Компании, обеспечивающие липчан светом, водой и теплом, как щитом закрылись мораторием на проверку бизнеса, введенного правительством РФ в марте прошлого года. По большому счету, мэрии приходится уговаривать ресурсные организации делать свою работу. И не абы как, а в соответствии с обновленными летом прошлого года Правилами благоустройства территории Липецка.
— На сегодня не восстановленными в летнем варианте в городе остаются порядка двухсот раскопок «Квадры», «РВК», «Россетей». Это просроченные раскопки. Некоторые из них — еще от 2022 года. Каждая раскопка — на счету управления главного смотрителя Липецка. УГС требует полноценного восстановления мест проведения земляных работ, как того требуют городские Правила благоустройства, — говорит Николай Дергунов.
Согласно Правилам, в заявке на раскопку должно быть гарантийное письмо производителя работ о восстановлении комплексного благоустройства. Любая организация при производстве земляных работ обязана восстановить плодородный слой почвы. Если на месте раскопки был газон, то копатели обязаны не только посеять новый, но и ухаживать за ним до полной приживаемости травы. Производители работ несут ответственность за качество восстановленного благоустройства в течение 48 месяцев со дня принятия объектов в эксплуатацию. Энергетики обязаны заменить снесенные кусты и деревья компенсационным озеленением. Посадку новых кустарников и деревьев следует производить в ближайший подходящий для этого сезон: весной или осенью.
Так как ресурсных организации и их подрядчики зачастую пытаются сэкономить на созидании, мэрия решила перейти от замечаний и жалоб в прокуратуру к судебным искам. По словам Николая Дергунова, уже в июне те ресурсные организации, которые не закончат восстановление мест раскопок к 31 мая (ранее в мэрии им давали срок до 1 мая), получат первые копии исковых заявлений.
Игорян
Хтьфу
Товарищ Сталин.
так всегда
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