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сегодня, 14:52

Мэрия угрожает энергетикам судами за не вовремя восстановленные газоны и тротуары в местах раскопок

5 394
#раскопка
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Мэрия угрожает энергетикам судами за не вовремя восстановленные газоны и тротуары в местах раскопок

Ресурсные организации хотят приучить работать по Правилам благоустройства Липецка.

— Пачками выписываем предостережения! — так ответил вице-мэр Липецка Николай Дергунов на вопрос GOROD48 о количестве мест с не восстановленным вовремя благоустройстве в местах раскопок.

Но эти самые предостережения ресурсным организациям — как слону дробинка. Компании, обеспечивающие липчан светом, водой и теплом, как щитом закрылись мораторием на проверку бизнеса, введенного правительством РФ в марте прошлого года. По большому счету, мэрии приходится уговаривать ресурсные организации делать свою работу. И не абы как, а в соответствии с обновленными летом прошлого года Правилами благоустройства территории Липецка.

— На сегодня не восстановленными в летнем варианте в городе остаются порядка двухсот раскопок «Квадры», «РВК», «Россетей». Это просроченные раскопки. Некоторые из них — еще от 2022 года. Каждая раскопка — на счету управления главного смотрителя Липецка. УГС требует полноценного восстановления мест проведения земляных работ, как того требуют городские Правила благоустройства, — говорит Николай Дергунов.

Согласно Правилам, в заявке на раскопку должно быть гарантийное письмо производителя работ о восстановлении комплексного благоустройства. Любая организация при производстве земляных работ обязана восстановить плодородный слой почвы. Если на месте раскопки был газон, то копатели обязаны не только посеять новый, но и ухаживать за ним до полной приживаемости травы. Производители работ несут ответственность за качество восстановленного благоустройства в течение 48 месяцев со дня принятия объектов в эксплуатацию. Энергетики обязаны заменить снесенные кусты и деревья компенсационным озеленением. Посадку новых кустарников и деревьев следует производить в ближайший подходящий для этого сезон: весной или осенью.

Так как ресурсных организации и их подрядчики зачастую пытаются сэкономить на созидании, мэрия решила перейти от замечаний и жалоб в прокуратуру к судебным искам. По словам Николая Дергунова, уже в июне те ресурсные организации, которые не закончат восстановление мест раскопок к 31 мая (ранее в мэрии им давали срок до 1 мая), получат первые копии исковых заявлений.
5 394
#раскопка
1

Комментарии (5)

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Игорян

12 минут назад
Квадра вообще охамела, щебнем яму в лучшем случаи присыпят и всё, а то и просто одной землёй!
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Хтьфу

26 минут назад
так всегда, поддерживаю! Достали уже!
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Товарищ Сталин.

26 минут назад
А что может эта мэрия? Она сейчас не в почёте. Энергетики плевать хотели и на мэрию и на народ.
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так всегда

45 минут назад
Когда воду горячую дадите , по графику 23 должна быть, как отключать так с утра, а как включить, начинается тягомотина!
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Мне это нравится

54 минуты назад
Мораторий вводят, а когда случается авария, наказывают контролирующие организации-почему не проверяли.
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