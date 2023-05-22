Погоню со стрельбой за пьяным водителем без прав записал видеорегистратор

Мужчине назначено 13 суток ареста за езду в нетрезвом виде и без водительских прав.

Днём 16 мая в Чаплыгине на улице Советской наряд ДПС обратил внимание на опасную манеру вождения водителя «ВАЗ 2107».



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, сотрудники Госавтоинспекции подали лихачу сигнал об остановке, но тот проигнорировал требования, увеличил скорость и попытался скрыться.



«Полицейские организовали преследование, в ходе которого правонарушитель грубо нарушал ПДД, подвергая смертельной опасности себя и других участников дорожного движения. После неоднократных требований остановиться один из автоинспекторов произвёл предупредительный выстрел в воздух и открыл прицельный огонь по задним колёсам машины. Несмотря на простреленные шины, водитель попробовал уйти от погони задним ходом, но был заблокирован патрульным автомобилем», - сообщает пресс-служба .



За рулём «Жигулей» оказался 32-летний мужчина, который по внешним признакам был пьян. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.



Как оказалось, мужчина купил машину неделю назад, при этом водительского удостоверения у него никогда не было.



В отношении 32-летнего мужчины составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, статьям 12.25 КоАП РФ и 19.3 КоАП РФ.



За совершение административного правонарушения по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ решением суда водителю назначено 13 суток административного ареста. Автомобиль помещён на спецстоянку.