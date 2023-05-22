44 минуты назад
Пашинян заявил о готовности Армении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.
"Те 86,6 тысячи квадратных километров включают также Нагорный Карабах. Но нужно также констатировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку — Степанакерт", — отметил он.
Также он выразил надежду на скорейшее согласование текста мирного договора с Азербайджаном, хотя и признался, что не считает реалистичным подписание этого документа на встрече с Ильханом Алиевым в Москве 25 мая.
"Если мы с Азербайджаном верно понимаем друг друга, Ереван признает территориальную целостность Азербайджана в указанных пределах, а Баку — территориальную целостность Армении в пределах 29 800 кв км", — заявил Пашинян.
До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал армян в Карабахе принять гражданство Азербайджана или уехать.
О взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана в пределах советских административных границ Пашинян говорил на прошлой неделе. По его словам, Баку признает 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении, а Ереван — 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Но, по его словам, нужно создать гарантии, которые исключат продолжение политики этнических чисток и геноцида в отношении армян Карабаха.
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. В дальнейшем конфликт не раз обострялся — на границе между республиками начинались перестрелки, вспыхивали столкновения.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились серьезные боевые действия. Они продолжались три месяца и привели к жертвам среди мирного населения. Три попытки заключить перемирие оказались неуспешными, но в ночь на 10 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали мирное соглашение.
Они договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших, помимо этого, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. А в прошлом году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.