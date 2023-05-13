В России

38 минут назад

В Екатеринбурге загорелся загородный клуб

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Гостевой дом, беседка и надворные постройки загорелись на территории загородного клуба в Екатеринбурге на площади 200 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

В 10:52 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании на площади 200 квадратных метров гостевого дома, беседки и надворных построек. Пожар произошел на территории загородного клуба «Пески».

По предварительным данным, существовала угроза распространения огня на соседние строения, однако в 12:06 пожарные смогли локализовать возгорание.

В тушении огня принимают участие 25 человек и пять единиц техники. В 10:06 мск возгорание было локализовано. Информации о пострадавших не поступало.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
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