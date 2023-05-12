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31 минуту назад

Липецким школьникам показали работу ситуационного центра НЛМК

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#ситуационный центр НЛМК
Липецким школьникам показали работу ситуационного центра НЛМК

Ученики экологического лицея №66 посетили Новолипецкий металлургический комбинат. Школьникам показали работу ситуационного центра НЛМК – высокотехнологичной станции экологического мониторинга. 

В ситуационный центр стекается вся информация об экологической обстановке на комбинате. Экологическое наблюдение ведется круглосуточно с помощью 75 видеокамер. Они установлены на всех ключевых производственных площадках комбината. Благодаря машинному зрению в онлайн режиме проводится мониторинг воздействия на атмосферу, система сигнализирует при возникновении отклонений и позволяет оперативно их устранять. 

— Очень интересно, то, что все показатели здесь на мониторе — это что-то невероятное. Как экологический лицей, мы будущее, которое отвечает за нашу землю, за территорию на которой мы живем. И сегодня, мы убедились, что экологии на НЛМК уделяют особое внимание и используют самые современные системы, — поделилась ученица 11 класса естественно-научной группы экологического лицея №66 Елизавета Москвина. 

НЛМК сотрудничает с экологическим лицеем более 3 лет. В 2021 году благотворительный фонд «Милосердие» передал школьникам мобильную эколабораторию. С ее помощью лицеисты самостоятельно смогли производить исследования качества воздуха, почвы и воды. В прошлом году, экологи НЛМК и школьники провели совместное исследования воды и почвы в районе центрального пляжа Липецка.

— Сегодня мы показали школьником одну из самых современных систем экологического мониторинга. Для нас очень важно такое взаимодействие. Многие из ребят планируют связать свою жизнь с экологией. Будем рады видеть их в наших рядах через несколько лет и уже совместно улучшать наши системы, - рассказал начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев. 

Школьники также посетили уникальный природный парк Лебединое озеро, который является естественным индикатором благополучной экологической обстановки на комбинате. Лебединому озеру НЛМК больше 40 лет. На пяти гектарах здесь содержат 460 особей птиц, в том числе 15 редких и исчезающих видов. 

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#ситуационный центр НЛМК
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