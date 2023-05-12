Здоровье

42 минуты назад

В Липецкой области будет работать «горячая линия» по клещам

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#клещи
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В Липецкой области будет работать «горячая линия» по клещам

«Горячая линия» заработает 15 мая.

С 15 по 26 мая в рамках работы Всероссийской горячей линии по профилактике инфекций, передающихся клещами, специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области и Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области проконсультируют жителей региона по вопросам: что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, куда обращаться в случае положительного результата исследования клеща, какие основные признаки болезни, какие существуют правила индивидуальной защиты от нападения клещей.

«Горячая линия» будет работать в понедельник-четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу с 9:00 до 14:00.

Звонить можно в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области по телефонам: 30-88-41, 30-88-57, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах (код 47467) 2-07-78, 2-66-65, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах (код 47471) 2-14-21, 2-11-41, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах (код 47465) 6-23-90, 6-24-62, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах (код 47461) 2-10-77, 2-44-12, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах (код 47466)5-24-57, 5-24-55.

Липчанам напоминают о мерах защиты от клещей: надевайте одежду, плотно прилегающую к телу при посещении лесов и зеленых зон, не располагайтесь на отдых в затененных местах с высокой травой. Нельзя садиться или ложиться на траву, клещи цепляются к одежде с травы и всегда ползут вверх. При выборе места стоянки, ночевки на природе нужно выбирать сухие места с песчаной почвой или участки, лишенные травы. Используйте вещества, отпугивающие клещей (репелленты), которые можно приобрести в любой аптеке или супермаркете. Каждые 30 минут проводите само и взаимоосмотры на наличие клещей: осмотрите одежду, обратив внимание на швы, воротник, где клещи могут прятаться. Регулярно осматривайте домашних животных после прогулок на природе, на придомовой территории. В случае присасывания клеща, обратитесь за медицинской помощью в поликлинику или травмпункт, сдайте клеща на исследование в лабораторию.
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#клещи
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Комментарии (1)

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Метелица

3 минуты назад
Вместо того, чтобы открывать горячую линию, можно обработать их, как это было в СССР, и тогда их не будет, и линия не понадобится. Ну слов нет.
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