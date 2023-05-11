Общество

21 минуту назад

В Липецке на улице нашли орден Отечественной войны

306
#орден
В Липецке на улице нашли орден Отечественной войны

Потерявшего награду ждут в областном Совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

В редакцию GOROD48 обратился заместитель председателя областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор Иванов и рассказал о поиске владельца ордена Отечественной войны.

— Вчера к нам в офис пришел мужчина, который принес орден Отечественной войны. Он сказал, что нашел его 9 мая в центре Липецка. Попросил нас найти владельца награды, — сказал Виктор Иванов.

В областном Совете ветеранов не смогли самостоятельно отыскать владельца ордена. Поэтому обратились в GOROD48.

— Награду можно забрать в 111-м кабинете в здании на улице Советской, 3. Офис открыт с 9 до 13 часов. С собой нужно принести наградную книжку, чтобы сверить номер ордена.
306
#орден

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