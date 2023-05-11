С начала эпидемии в регионе от вируса умер 3 991 человек.

В Липецкой области за сутки выявили 11 новых случаев COVID-19, один человек умер, пятерых человек госпитализировали, выздоровел 21 человек. Для сравнения: 11 мая 2022 года были выявлены 62 случая инфицирования коронавирусом.



С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 183 447 случаев COVID-19, выздоровел 179 201 человек, умер 3 991 человек.



За последние сутки в Воронежской области выявили 51 случай заболевания COVID-19, в Рязанской области — 26, в Орловской области — 19, в Курской области — 17, в Тульской области — восемь, в Тамбовской области — два.



В России за сутки выявили 2 344 случая COVID-19, госпитализировали 909 человек, выздоровели 4 985 человек, умерли 28 человек.



С начала эпидемии в стране выявили 22 889 242 случая COVID-19, выздоровели 22 306 208 человек, умерли 398 630 человек.