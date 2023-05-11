Коронавирус

51 минуту назад

За сутки в Липецкой области один человек от COVID-19 умер, пятерых — госпитализировали

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области один человек от COVID-19 умер, пятерых — госпитализировали

С начала эпидемии в регионе от вируса умер 3 991 человек.

В Липецкой области за сутки выявили 11 новых случаев COVID-19, один человек умер, пятерых человек госпитализировали, выздоровел 21 человек. Для сравнения: 11 мая 2022 года были выявлены 62 случая инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 183 447 случаев COVID-19, выздоровел 179 201 человек, умер 3 991 человек.

За последние сутки в Воронежской области выявили 51 случай заболевания COVID-19, в Рязанской области — 26, в Орловской области — 19, в Курской области — 17, в Тульской области — восемь, в Тамбовской области — два.

В России за сутки выявили 2 344 случая COVID-19, госпитализировали 909 человек, выздоровели 4 985 человек, умерли 28 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 889 242 случая COVID-19, выздоровели 22 306 208 человек, умерли 398 630 человек.
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#коронавирус

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