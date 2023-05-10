За первую неделю мая 131 человек заболел коронавирусом и 4 523 — ОРВИ

Заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась на 29%, а заболеваемость ОРВИ и гриппом осталась на уровне последней недели апреля.

За первую неделю мая в Липецкой области были зарегистрированы 131 случай коронавируса и 4 523 случая ОРВИ (в том числе 5 случаев гриппа В и один случай гриппа A(H1N1)pdm).



По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась на 29%, а заболеваемость ОРВИ и гриппом осталась на уровне предыдущей недели.



Среди заболевших 58% — дети в возрасте до 14 лет.



В Липецке было зарегистрировано 3 078 случаев ОРВИ (из них 5 случаев гриппа). Показатели заболеваемости, как и в целом по области, не превышают уровня эпидемического порога (за исключением взрослых).



По результатам лабораторных исследований материалов от больных ОРВИ, сейчас доминируют вирусы парагриппа (44%), 18% проб представлены риновирусами, по 13% проб — вирусами гриппа и микст-инфекциями, 2-6% — адено- , РС- и бокавирусами.



