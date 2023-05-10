Здоровье

сегодня, 10:32

За первую неделю мая 131 человек заболел коронавирусом и 4 523 — ОРВИ

162
#ОРВИ #грипп #коронавирус
За первую неделю мая 131 человек заболел коронавирусом и 4 523 — ОРВИ

Заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась на 29%, а заболеваемость ОРВИ и гриппом осталась на уровне последней недели апреля.

За первую неделю мая в Липецкой области были зарегистрированы 131 случай коронавируса и 4 523 случая ОРВИ (в том числе 5 случаев гриппа В и один случай гриппа A(H1N1)pdm).

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась на 29%, а заболеваемость ОРВИ и гриппом осталась на уровне предыдущей недели.

Среди заболевших 58% — дети в возрасте до 14 лет.

В Липецке было зарегистрировано 3 078 случаев ОРВИ (из них 5 случаев гриппа). Показатели заболеваемости, как и в целом по области, не превышают уровня эпидемического порога (за исключением взрослых).

По результатам лабораторных исследований материалов от больных ОРВИ, сейчас доминируют вирусы парагриппа (44%), 18% проб представлены риновирусами, по 13% проб — вирусами гриппа и микст-инфекциями, 2-6% — адено- , РС- и бокавирусами.

162
#ОРВИ #грипп #коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
23
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

В Липецке появились первые жертвы шашлычного сезона
#ожог
1
В Липецке появились первые жертвы шашлычного сезона

сегодня, 10:04

Здоровье
Липчанин сжёг руки жидкостью для прочистки засоров
#ожог
Липчанин сжёг руки жидкостью для прочистки засоров

27.04.2023 10:10

Здоровье
В Липецкой области выполнена первая операция по замене сустава эндопротезом с двойной мобильностью
#хирургия #областная больница
9
В Липецкой области выполнена первая операция по замене сустава эндопротезом с двойной мобильностью

26.04.2023 17:02

Здоровье
В Липецкой области — первая жертва грибного сезона
#грибы #отравление
18
В Липецкой области — первая жертва грибного сезона

26.04.2023 11:19

Здоровье
Пенсионер сварился в ванной: в ожоговый центр его доставила санавиация
#ожог
9
Пенсионер сварился в ванной: в ожоговый центр его доставила санавиация

25.04.2023 10:15

Здоровье
В Липецкой области выросла заболеваемость ОРВИ
#ОРВИ #грипп #коронавирус
8
В Липецкой области выросла заболеваемость ОРВИ

24.04.2023 17:02

Здоровье