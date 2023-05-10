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За первую неделю мая 131 человек заболел коронавирусом и 4 523 — ОРВИ
Заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась на 29%, а заболеваемость ОРВИ и гриппом осталась на уровне последней недели апреля.
По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась на 29%, а заболеваемость ОРВИ и гриппом осталась на уровне предыдущей недели.
Среди заболевших 58% — дети в возрасте до 14 лет.
В Липецке было зарегистрировано 3 078 случаев ОРВИ (из них 5 случаев гриппа). Показатели заболеваемости, как и в целом по области, не превышают уровня эпидемического порога (за исключением взрослых).
По результатам лабораторных исследований материалов от больных ОРВИ, сейчас доминируют вирусы парагриппа (44%), 18% проб представлены риновирусами, по 13% проб — вирусами гриппа и микст-инфекциями, 2-6% — адено- , РС- и бокавирусами.
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