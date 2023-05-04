Ночью на улице Привокзальной горела «Мазда»

За минувшие сутки пожарные восемь раз выезжали на тушение возгораний.



Ночью 4 мая на улице Привокзальной в Грязях горел автомобиль «Мазда». Огонь повредил моторный отсек и частично салон автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Этой же ночью в селе Сошки Грязинского района сгорел дачный дом.Утром 3 мая в Ельце на улице Радиаторной горела квартира в пятиэтажке. Ее жил вы успели потушить огонь до прибытия пожарных.Днем 3 мая на Универсальном проезде в Липецке горела вытяжная система и фильтры очистки воздуха производственного помещения. Вечером в селе Богданово Воловского района сгорела хозпостройка.