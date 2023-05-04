Происшествия

сегодня, 09:59

Ночью на улице Привокзальной горела «Мазда»

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#МЧС #пожар
Ночью на улице Привокзальной горела «Мазда»

За минувшие сутки пожарные восемь раз выезжали на тушение возгораний.

Ночью 4 мая на улице Привокзальной в Грязях горел автомобиль «Мазда». Огонь повредил моторный отсек и частично салон автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Этой же ночью в селе Сошки Грязинского района сгорел дачный дом.

Утром 3 мая в Ельце на улице Радиаторной горела квартира в пятиэтажке. Ее жил вы успели потушить огонь до прибытия пожарных.

Днем 3 мая на Универсальном  проезде в Липецке  горела вытяжная система и фильтры очистки воздуха производственного помещения. Вечером в селе Богданово Воловского района сгорела хозпостройка.
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#МЧС #пожар

Комментарии (1)

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эх

сегодня, 10:13
нужна задняя правая дверь на мазду этой модели)))
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