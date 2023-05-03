Сегодня в Липецке: потепление, как выбрать язык в школе и нарушения трудовых прав липчан

Рассказываем всё самое необходимое про наступившую среду.

Потеплеет

После холодных первомайских дней в Липецке столбик термометра наконец-то пойдёт вверх. Сегодня обещают уже 17-19 градусов и преимущественно без осадков.







Четыре дома без воды

Плановых отключений холодной воды сегодня будет немного. С 10:00 до 20:00 перекроют вентили только в домах на проспекте 60 лет СССР, 15, 19, 21 и на улице Меркулова, 37.







Отключения света

А вот без электричества сегодня останутся гораздо больше липчан.

С 9:00 до 17:00 погаснет свет на улицах Арсеньева, Баумана, Литейной, прокатной, а также в доме на Пожарского, 8.







На час меньше с 9:00 до 16:00 проведут в потёмках жители улиц Асфальтной, Владивостокской, Краснодарской, Ладыгина, Липецкой, пензенской, Пришкольной, Южной. В это же время не будет света в отдельных домах на улицах Байкальской, 29; Владимирской, 44; Кибальчича, 3, 77; Майской, 18, 21; Привокзальной, 28, 42, 56; Речной, 20; Санаторной, 5, 19а, 20; Таёжной, 12, 15, 1а, 22, 3, 30/1; Тепличной, 24а, 31; Уступной, 2, 26; Фабричной, 11а, 45, 5; Фруктовой, 3.

С 9:00 до 16:00 останется без электричества улица Суворова, а с 9:00 до 15:00 улица Агрономическая, Боевой, проезд, улицы Железнякова, Опытная, отдельные дома на проезде Трубном, 1; улице Фурсова, 1 и садоводчестко «Берёзка», 533.

Пробки

Ранним утром с каждом минутой машин на дорогах Липецка становится всё больше и уже примерно с 7:00 начинаются серьёзные заторы. Но мы ведь не хотим начинать рабочий день с опоздания! Поэтому советуем потратить пару минут на изучение дорожной обстановки в «Яндекс-ппробках» или аналогичных приложениях, чтобы выбрать оптимальный маршрут и по возможности доехать «с ветерком».

Гнездо дрозда (12+)

Многим нравится рисовать, даже взрослым, а создавать объемные рисунки – это вообще высший шик.

Сегодня учить этому будут в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул Кузнецная, 2) на мастер-классе художницы Нарины Казаровой. Участникам предложат нарисовать «гнездо дрозда» в смешанной технике гуашью, акрилом, пастельными мелками и карандашами.



Фото vk.com/lib48ru



Начало в 12:00. Записаться можно по телефону +7 (919) 254-67-99

Говори по-русски! (12+)

Часто слышишь, что подрастающему поколению не мешало бы подучить родную речь. Для этого в ЛОУНБ (ул. Кузнечная, 2) завели специальные курсы, которые ведёт учитель языка и литературы, специалист по подготовке к школьным итоговым экзаменам Ольга Дулина. Учат не хуже, чем репетиторы, а занятия – бесплатные.







Сегодня в 17:00 очередное заседание клуба «Филология». Подростки смогут обогатить свой лексикон, отработать умение грамотно и развернуто выражать мысли на заданную тему, повторить правила и языковые нормы. Участники клуба освежат и углубят все необходимые знания на практике, а также научатся ориентироваться в тексте, выявлять его уникальные художественные особенности и понимать замысел автора.

Запись в группы по телефону (4742) 27-02-60.

Праздник со слезами на глазах (6+)

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) сегодня открывается книжная выставка «Этот праздник со слезами на глазах…»

Экспозиция расскажет о главных сражениях Великой Отечественной войны: Московской и Сталинградской битвах, обороне Ленинграда, Курской дуге и др. Авторы книг — ведущие историки и исследователи Отечественной войны: В. Замулин, В. Кожинов, А. Исаев, А. Драбкин, В. Добреньков и другие.

Вниманию читателей будут также представлены мемуары выдающихся военачальников, маршалов Советского Союза Г. К. Жукова, И. С. Конева, К. К. Рокоссовского, В. И. Чуйкова, Б. Шапошникова и реальные истории рядовых участников войны, сборники воспоминаний детей военной поры.

«Липецкий резерв» (6+)

В бассейне «Лидер» сегодня начнутся соревнования по плаванию «Липецкий резерв», посвященные 78-летию Победы. Торжественное открытие состоится в 12.45.







В течение двух дней за 30 комплектов наград будут бороться около 300 пловцов из Воронежа, Тамбова, Россоши, Боброва, Кирсанова, Пскова, а также из городов и районов Липецкой области. В программе – дистанции на 50, 100 и 200 метров всеми стилями плавания. Главным судьей станет – мастер спорта СССР Алевтина Сушкова, а главным секретарем – мастер спорта России Юрий Безбородов.

Голосуй за будущее

Липчане всё ещё могут проголосовать за объекты инфраструктуры, которые в следующем году обещают преобразить по «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Уже более 65 тысяч липчан сделали свой выбор на единой онлайн-платформе. Пока лидирует Сокольский парк, пешеходная зона в районе дома №40 на улице Катукова и пляж района ЛТЗ.







Всего на выбор представлены 20 пространств, а проголосовать можно до 31 мая. Условие одно – вы должны быть старше 14 лет, а высказать свою гражданскую позицию и отдать голос можно на странице 48.gorodsreda.ru. Есть возможность и использовать платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Липчане против замены в школах английского языка на китайский

82% родителей школьников выступают против исключения английского языка из школьной программы. Это выяснили в ходе опроса исследователи сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Настороженно отнеслись наши земляки ик перспективе изучения детьми в школах китайского. Отризательно высказались 62% опрошенных. Среди аргументов сложность китайского языка, неуверенность отечественных методиках его преподавания, а также отсутствие массовой потребности. Ведь в мире большинство представителей инженерных специальностей продолжают разговаривать на английском, даже китайцы. Однозначно за изучения языка Поднебесной высказались только 17 % липчан.







Ранее идея о замене языков в школьной программе пришла в голову депутата Госдумы РФ Султана Хамзаева. Так он намеревается бороться в западным вектором в развитии отечественного образования.

Работодатели часто нарушают трудовые права липчан

7 из 10 опрошенных липчан сталкивались с нарушением их трудовых прав на работе. Этот тоже выяснил опрос SuperJob.

82 % липчан считают, что права трудящихся все еще нарушаются и за них нужно бороться, сегодня убеждены 82% липчан. Не видят необходимости в этом только 9% опрошенных.







Чаще всего работники стремятся урегулировать конфликт самостоятельно, в суд или в Государственную инспекцию труда обращается каждый девятый. Еще 14%, столкнувшись с нарушением трудового законодательства, не отстаивали свою позицию.



Женщины реже мужчин жалуются на нарушение своих трудовых прав и чаще отказываются бороться с несправедливостью. Тех, кто отстаивает свои права самостоятельно путем переговоров, заметно больше среди респондентов с доходом от 80 тыс. руб. – 55%, чем среди тех, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб. - 37%.

Дорогие липчане! Бороться за свои права, конечно, лучше, учить иностранные языки – тоже. И работать сегодня необходимо, но всё это не отменяет нашего природного любопытства и желание знать как можно больше о том, что происходит вокруг. У липчан есть для этого GOROD48. Чаще заходите на сайт и будьте в курсе всего самого интересного и полезного. С нами вы ничего не пропустите! Ждём вас в режиме 24/7 снова и снова.