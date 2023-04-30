Жители улицы Доватора остались без воды

Причиной стала авария на водопроводе.

Жильцы четырёх десятков домов на улице Доватора обнаружили, что у них в кранах нет ни капли воды.

В РВК «Липецк» пояснили, что произошло аварийное отключение из-за утечки на водопроводе диаметров 150 миллиметров.

Из-за этого с неудобствами столкнулись жильцы домов на Доватора, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12б/1, 14, 14в, 14а, 14ак3, 14ак1, 14ак2, 16, 16а, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 57/1, 57, 57а, 59, 61, 63, 63а.

Желающим обещают привезти воду к дому на Доватора. 61, но для этого необходимо оставить заявку. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, (4742) 236-048.