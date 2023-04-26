Происшествия
58 минут назад
В Ельце собрался «паровозик» из четырех автомобилей: госпитализирован 75-летний водитель
За сутки в дорожных авариях пострадали пять человек.
25 апреля в Ельце на трассе Орел – Тамбов собрался «паровоз» из «Лады-Калины», «Лады-Ларгус», «Ягуара» и «ВАЗа-2112».
«По предварительным данным, 75-летний водитель «Лады-Калины» допустил наезд на стоящий автомобиль «Лада Ларгус», - сообщает УГИБДД. Остальные машины столкнулись после этого удара. В аварии получил травмы водитель «Калины», он госпитализирован.
В Задонском районе на трассе «Дон» 41-летний водитель «БМВ» не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в дорожное ограждение. Водитель доставлен в больницу.
В селе Буховое Чаплыгинского района 64-летний водитель «Волги» не справился с управлением и съехал с дороги. Травмы получил 61-летний пассажир автомобиля.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 20 аварий, они обошлись без пострадавших.
Фото УГИБДД по Липецкой области
«По предварительным данным, 75-летний водитель «Лады-Калины» допустил наезд на стоящий автомобиль «Лада Ларгус», - сообщает УГИБДД. Остальные машины столкнулись после этого удара. В аварии получил травмы водитель «Калины», он госпитализирован.
В Задонском районе на трассе «Дон» 41-летний водитель «БМВ» не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в дорожное ограждение. Водитель доставлен в больницу.
В селе Буховое Чаплыгинского района 64-летний водитель «Волги» не справился с управлением и съехал с дороги. Травмы получил 61-летний пассажир автомобиля.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 20 аварий, они обошлись без пострадавших.
Фото УГИБДД по Липецкой области
Гость.
Да