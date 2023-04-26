Происшествия

58 минут назад

В Ельце собрался «паровозик» из четырех автомобилей: госпитализирован 75-летний водитель

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#авария #ДТП
В Ельце собрался «паровозик» из четырех автомобилей: госпитализирован 75-летний водитель

За сутки в дорожных авариях пострадали пять человек.

25 апреля в Ельце на трассе Орел – Тамбов собрался «паровоз» из «Лады-Калины», «Лады-Ларгус», «Ягуара» и «ВАЗа-2112». 

«По предварительным данным, 75-летний водитель «Лады-Калины» допустил наезд на стоящий автомобиль «Лада Ларгус», - сообщает УГИБДД. Остальные машины столкнулись после этого удара. В аварии получил травмы водитель «Калины», он госпитализирован.

В Задонском районе на трассе «Дон» 41-летний водитель «БМВ» не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в дорожное ограждение. Водитель доставлен в больницу.

В селе Буховое Чаплыгинского района 64-летний водитель «Волги» не справился с управлением и съехал с дороги. Травмы получил 61-летний пассажир автомобиля.

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 20 аварий, они обошлись без пострадавших.

Фото УГИБДД по Липецкой области
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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Гость.

18 минут назад
Права надо ограничить в действиях как и с пенсионным возрастом 65 и хватит не взерая на должность и статус.
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Да

44 минуты назад
Нормальная ВАЗовская тусовка намечалась, ну ягуар кошак куда полез то...
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