В Ельце собрался «паровозик» из четырех автомобилей: госпитализирован 75-летний водитель

За сутки в дорожных авариях пострадали пять человек.





25 апреля в Ельце на трассе Орел – Тамбов собрался «паровоз» из «Лады-Калины», «Лады-Ларгус», «Ягуара» и «ВАЗа-2112».



«По предварительным данным, 75-летний водитель «Лады-Калины» допустил наезд на стоящий автомобиль «Лада Ларгус», - сообщает УГИБДД. Остальные машины столкнулись после этого удара. В аварии получил травмы водитель «Калины», он госпитализирован.



В Задонском районе на трассе «Дон» 41-летний водитель «БМВ» не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в дорожное ограждение. Водитель доставлен в больницу.



В селе Буховое Чаплыгинского района 64-летний водитель «Волги» не справился с управлением и съехал с дороги. Травмы получил 61-летний пассажир автомобиля.



Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 20 аварий, они обошлись без пострадавших.



Фото УГИБДД по Липецкой области

