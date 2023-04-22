Выходные в Липецке: поезд Победы, возвращение Art-тусовки и «Игра престолов»

Рассказываем о главных событиях, которые ждут нас в субботу и воскресенье.

Дожди

В Липецке прогнозируют 13-15 градусов, но при этом возможны кратковременные дожди.







ЛГТУ «засохнет» и другие отключения воды

В субботу, 22 апреля, с 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ на сетях отключат холодную воду на улицах Доватора, 2, 4, 4/1, 6, 8, 10б,4а; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; а также на проспекте Победы, 22.

Без воды в это время останется и корпус Липецкого технического университета на Московской, 30.







В воскресенье, 23 апреля, отключать воду начнут в полночь. В 00:00 до 17:00 перекроют водоснабжение в частном секторе улиц Варшавской, Дачной, Зорге, Олимпийской, Писарева, Постышева.

Но только этим дело не ограничится. С 10:00 до 20:00 временные трудности испытают жители улиц Гагарина, 63, 63а, 67, 67а, 67/1, 73/1; Космонавтов, 2, 6, 6/1, 8, 6/1, 10, 12, 12а, 12/2, 14, 14/2, 16, 16/2, 16а, 18, 18/1, 20, 20а, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/1. Вновь без воды останется ЛГТУ (Московская, 30).

Да будет свет!

Отключений электроэнергии в эти выходные нигде не запланировано.







«Поезд Победы» (12+)

В Липецк вновь прибудет «Поезд Победы» - уникальная выставка-музей, расположенная в движущимся поезде.

На этот раз состав прибыл к нам, побывав в южных регионах, 22 и 23 апреля жители и гости Липецка смогут посетить необычную выставку.







10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны. В 2023 году музей пополнился новым вагоном о такой животрепещущей теме, как военный трибунал. Благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии. В экспозиции использованы прообразы реальных немецких и японских преступников. Скульптуры выполнены с портретным сходством – по фотографиям воспроизведены позы, эмоции, выражения лиц подсудимых. Экспозиция призвана напомнить о преступлениях, совершаемых нацистами.

Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф, пройдя регистрацию, которая открывается за сутки до прибытия поезда, правда, и заканчивается очень быстро в связи с высоким спросом.

«Art-тусовка» вернулась (12+)

После двухнедельного перерыва в библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) состоится очередная «Art-тусовка».

Она начнётся в 18:30 с творческого диалога, в программе «ФактАзнайка» (Александр Синенко), выступление представителей школы вокала «OpenMusic», кофе-брейк «Кворкинг и коммуникации», настольные игры, просмотр фильмов, общение. В 20:00 в течение часа состоится традиционная рубрика «Открытый микрофон», где блеснуть талантами сможет любой желающий.

Шанс для липецких «Лермонтовых» и «Есениных» (16+)

Ещё один «Открытый микрофон» ждёт липчан 22 апреля в 16:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).







«Открытый микрофон: Левитов ждёт!» - это возможность для липецких поэтов прочитать на публике собственные стихи. Для зрителей плата за вход – любая бумажная купюра.

Пензенский писатель липецкий (12+)

Запятую в подзаголовке выше вам поможет поставить субботняя встреча в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 13:00 с писателем Александром Пензенским.







Фото vk.com

Не перевелись ещё литераторы на нашей родной земле! Пензенский - автор трёх (!) романов «Улыбки уличных Джоконд», «По высочайшему велению» и «Красный снег». Произведения автора включены в лонг-листы премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив», в шорт-лист литературного конкурса «Экранизация».

Автор расскажет о своем творческом пути, поделится планами и вдохновением. Вход на встречу с интересным человеком свободный.



«Игру престолов» нам… сыграют музыканты (12+)

Липецкий концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) 22 апреля в 17:00 приглашает на концерт «От барокко до рока».







Перед липчанами выступит струнный квартет Калужской филармонии под руководством Артура Серобяна, творческое кредо которого — поиск новых звуковых музыкальных красок. Оттого репертуар гостей славится неслыханным разнообразием. В программу войдут Г.Ф. Гендель, «Arrival Queen of the Sheba»; Р. Дживади, «Игра Престолов» в обработке А. Серобяна; Coldplay «Viva la Vida» и многое другое.

Трио баянистов (12+)

23 апреля в 17:00 в «Унионе» концерт липецкого трио баянистов.

Трио - уникальный и единственный в своем роде коллектив в России, снискавший заслуженную славу. Созданный в 1974 году по инициативе профессора Воронежской консерватории, композитора Александра Тимошенко коллектив за творческое долголетие включен в «Книгу рекордов России», отечественный аналог книги Гиннеса. В программе этого концерта вы услышите произведения: П. Чайковского, М. Глинки, С. Рахманинова, Дж. Россини, А. Шалаева, В. Черникова и других.

Гастролёры из Орла

В Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) на этой неделе гостят коллеги. Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство» на выходных покажет два спектакля.

В субботу, 22 апреля, в 18:00 на сцене разыграется история испепеляющей страсти в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» (16+). Постановка про произведению Н. Лескова. Обманутая и преданная своим любимым, Катерина уходит из жизни, заставляя нас еще раз задуматься о несовершенстве человека, о трагичности его земного существования, о загадке Любви.







В воскресенье, 23 апреля в 18:00, постановка «С любимыми не расставайтесь» (16+). Судья пытается спасти супружеские пары, которые необдуманно пытаются развестись – вроде бы благородная цель, но однажды всё это оборачивается отнюдь не смешными проблемами. Орловская постановка - это попытка по-новому прочитать традиционный текст хорошо знакомой пьесы Александра Володина. Режиссер Лариса Леменкова не остановилась на бытовом содержании драматургии, она вместе с актерами создала яркое и зрелищное игровое пространство, где каждый персонаж стал еще и символом какого-либо человеческого качества. Быт, гротеск — многие параметры как привычного, так и экспериментального театра, превратились в динамичное синтетическое зрелище, где на равных существуют слово, пластика, музыка, цвет и свет.

Кино с «Ностальгией» (12+)

Липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает 22 апреля в 17:00 в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) на «Вечерний киносеанс», посвящённый светлой памяти выдающегося отечественного режиссёра и сценариста Виталия Вячеславовича Мельникова (1928 –2022). Сегодня на экране «Начальник Чукотки» –немного наивный и основанный на подлинной истории фильм, в котором идеалистически настроенный и революционно сознательный Алёша Бычков, мечтающий о светлом будущем Чукотки, возьмёт на себя управленческие обязанности старшего товарища, совершит кругосветное путешествие и непременно вернётся с деньгами на Родину, чтобы построить заводы, железные дороги, планетарий и, конечно же, честный социализм…



Травянчик (6+)

Для детей самое весёлое приключение на выходных придумали в библиотечно-информационном Центре им. П.Семёнова-Тян-Шанского (ул. Ильича16).

23 апреля в 14:00 здесь состоится мастер-класс по изготовлению Травянчика – забавного сувенира, который понравится любому, кто увлекается украшением сада или комнаты, а также тем, у кого есть домашние питомцы, не очень сложно. Внутри игрушки-травянчика помещают семена травы, из которых, если своевременно поливать, получится вырастить травку. Спустя время травянчику можно будет делать милые прически или просто подстригать растение.

Вечер современного танца (12+)

Достойным завершением выходных может стать вечер современного танца в городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20).







В 18:00 вас ждёт выступление коллектива «Dance Land Club» (художественный руководитель и балетмейстер – Игорь Сурмий) и премьера нового спектакля «Из жизни же....». Взыскательная публика увидит разные танцевальные направления, которые развивает коллектив - джаз-танец, модерн, афро-танец, импровизацию.

Битва в полуфинале (6+)

22 апреля в 13:00 в СК «Атлант», что под Липецком в селе Копцевы Хутора (ул. Котовского, 1в) липецкий мини-футбольный клуб проведёт первый полуфинальный матч в Высшей лиге чемпионата России с «ИроАэро» из Иркутска.







Соперник – победитель турнира в Восточной конференции, поэтому липчане впервые будут начинать серию до 2-х побед дома, а не в гостях и лишатся преимущества своей площадки. Ведь если липецкий и ответный матч через неделю не выявят победителя, то решающая третья игра пройдёт в последний день апреля в Иркутске. Сегодня победа нужна «кровь из носа», вряд ли иркутяне отдадут нам два матчах у себя. Соперники хорошо знают нашу команду, ведь их тренирует экс-игрок сборной России Сергей Малышев, в прошлом наставник липчан. Грядёт заруба!

Дорогие липчане! Выходные – это прекрасно, но забывать обо всем на свете всё-таки не стоит. Время от времени заходите на GOROD48, чтобы уделить миру достойное его внимание. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного, всегда будете в курсе событий. Ждём вас снова и снова.