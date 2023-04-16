Грядёт заруба: в полуфинале Липецк попал на чемпиона «Востока» со своим бывшим тренером

В полуфинале липецкий мини-футбол встретится с чемпионом «Востока» во главе с нашим бывшим тренером

Липецкий мини-футбольный клуб добрался уже до полуфинала Высшей лиги АМФР. В ответной игре с новокузнецким «Сибтранзитом» в заполненном почти под завязку СК «Атлант» липчане добыли решающую победу – 4:2.

Героем первого тайма стал «джокер» Андрей Графский, которого Липецк пригласил перед плей-офф. Получивший свою долю критики за первый матч, в котором наши победили по пенальти, игрок поставил на место всех хейтеров: на 16-й минуте он отличился с передачи Фидана Низамутдинова, а ещё через две минуты дальним ударом при помощи рикошета удвоил преимущество липчан – 2:0, этот гандикап сохранился и до конца матча.

Описывать все моменты в этой игре бесполезно: их было слишком много у обоих ворот. Команды сыграли на встречных курсах, что проводило публику в восторг. До перерыва сработал «закон бывших»: ворота Родиона Залалетдинова поразил экс-футболист липчан Иван Костяной.

Вообще в составе «Сиб-Транзита» на паркет вышли ещё два игрока, которые в своё время выступали у нас: Игорь Зайков и 38-летний Андрей Бастриков, выступавший за МФК «Липецк» ещё в 2000-х. Но их неимоверные старания липчане смогли нейтрализовать.

А на 32-й минуте у нас эталонно сыграл Исмаил Гибадуллин. Получив длинную передачу на границе штрафной, он нашёл брешь между ног у голкипера гостей Петра Понасенко – 3:1.

Последняя десятиминутка вообще держала публику в предынфарктном состоянии: лучший бомбардир Восточной конференции Дмитрий Хусаинов обыграл опекуна и вколотил мяч в «девятку» - 3:2.

Пожалуй, самый важный мяч в игре забил Виктор Сосковец за 4 минуты до свистка, в падении подставивший ногу под прострел Низамутдинова. Счёт стал – 4:2 и липчанам задышалось легче. «Сиб-Транзит» перешёл на игру в пять полевых игроков, но все же наши парни выстояли. Отметим, что Липецк впервые в нынешнем плей-офф одержал победу в основное время.

А вот в полуфинале нам достался непростой (простых на этой стадии уже не бывает) и крайне любопытный соперник – «ИраАэро» из Иркутска, победитель турнира на «Востоке».

Теперь уже соперники, как команда, занявшая более высокое место, будут иметь преимущество своей площадки. Первый матч пройдёт 22 апреля в «Атланте», а затем вторая и, если понадобится, третья игра через неделю в Иркутске. Остроту добавляет и тот факт, что иркутян тренирует призёр чемпионатов Европы, 5-кратный чемпион России Сергей Малышев. Два года назад специалист, которому сейчас 47 лет. Тренировал липчан. Вот это будет проверка «закона бывших» по гамбургскому счёту.

Липецкая область) – «Сиб-Транзит» (Новокузнецк) - 4:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Графский, 16. 2:0 – Графский, 18. 2:1 – Костяной, 20. 3:1 – Гибадуллин, 32. 3:2 – Хусаинов, 42. 4:2 – Сосковец, 45.

Липецкая область: Залалетдинов (к) - Гибадуллин, Ил.Андреев, Сосковец, Дунец - Елисеев, Гуляйкин, Низамутдинов, Графский - Подковыров, Докучаев, Кручинин, Назаров.

«Сиб-Транзит»: Понасенко - Лейфельд, Хусаинов, Семикин, Костяной - М.Панов (к), Бастриков, И.Мартынов, Зайков - Е.Фомин.

Предупреждения: Елисеев, 38 - Хусаинов, 20. Фолы: 6-4 (2-4).

Судьи Д.Тарасов (Климовск), Д.Смольянинов (Москва). Инспектор С.Сапрыкин (Елец).

15 апреля. Липецкий район, Копцевы Хутора. СК «Атлант». 550 зрителей.

Счёт в серии 2-0.



На фото когда-то Малышев играл за дубль главной команды даже в чемпионате Липецкой области

