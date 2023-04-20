Жильцов многоэтажки пытались выкурить дымовой шашкой

К дому на улице Яна Берзина прибыли сразу пять пожарных расчетов и спасатели.

Днем 19 апреля дом №9 по улице Яна Берзина в Липецке заволокло дымом. К 14-этажному зданию прибыли сразу пять пожарных расчётов и бригада городских спасателей. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, причиной переполоха стала дымовая шашка.Вчера пожарные тушили 36 возгораний, 16 из них — палы сухой травы, 14 — возгорания мусора на открытой площади.