Происшествия

37 минут назад

Жильцов многоэтажки пытались выкурить дымовой шашкой

1 696
#МЧС #пожар
Жильцов многоэтажки пытались выкурить дымовой шашкой

К дому на улице Яна Берзина прибыли сразу пять пожарных расчетов и спасатели.

Днем 19 апреля дом №9 по улице Яна Берзина в Липецке заволокло дымом. К 14-этажному зданию прибыли сразу пять пожарных расчётов и бригада городских спасателей. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, причиной переполоха стала дымовая шашка.

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Вчера пожарные тушили 36 возгораний, 16 из них —  палы сухой травы, 14 — возгорания мусора на открытой площади.
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#МЧС #пожар

Комментарии (1)

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Гостья

25 минут назад
А 6 возгораний чего тушили?
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