Липецкие грации получали призы из рук Камилы Каюмовой

Четверых липецких гимнасток знаменитая чемпионка отметила специальными наградами.

Липецкие спортсменки отлично выступили в Ярославле на открытом турнире по художественной гимнастике на призы мастера спорта международного класса Камиллы Каюмовой.

На счету воспитанниц ОК СШОР 2 «золотые», 2 «серебряные» и 2 «бронзовые» награды, а также 4 специальных приза, которыми знаменитая гимнастка решила отдельно отметить наиболее понравившихся участниц.

Как рассказала GOROD48 тренер гимнасток Яна Исакова, соревнования проходили одним днём, поэтому программа была укороченной. Вместо 4-х предметов участникам давались на выбор два, с которыми они демонстрировали своё мастерство.

Победительницами по программе кандидатов в мастера спорта стали Ульяна Комаревцева (среди девушек 2008 г.р.) и Вероника Андреева (2009 г.р.). Обе выбрали обруч и булаву.

По программе КМС 2010 г.р. Софья Катасонова заняла 2-е место, а Екатерина Мелихова – третье. По программе 1-го разряда Анна Никульшина (2011 г.р.) взяла «серебро», Лика Андреева (2012 г.р.) – «бронзу».

Это весьма приличные результаты, учитывая, что за победу боролись свыше 100 гимнастов из десятка регионов, в том числе Москвы, Самарской, Ивановской, Костромской, Ярославской областей.

Специальными призами выходившая в состав судей Каюмова отметила четырёх липчанок – Комаревцеву, Андрееву, Катасонову и Мелихову.



Липчанки и Камилла Фаритовна



Но еще более важным для девчонок стало личное общение со «звездой» спорта, победительницей чемпионатов России и международных соревнований. Сейчас Каюмовой уже 29 лет, она перешла на тренерскую работу, преподаёт в Москве. Уроженка Тутаева не забывает и о корнях, она первая МСМК по художественной гимнастике в Ярославской области, поэтому и турнир прошёл в Ярославле.

- Порадовало то, что мы оказались конкурентоспособными и завоевали медали во всех возрастах, - считает Яна Исакова, - Это говорит не только о таланте учеников, но и о комплексной работе тренеров: в разных группах мы зажигаем свои «звёздочки».

На очереди у липецких гимнастов чемпионат Липецкой области 18 апреля и крупный всероссийский турнир в Самаре в начале мая – заключительный в текущем учебном году, на котором, как говорит тренер, «станут видны все результаты работы за год».



Фото из архива участниц соревнований

