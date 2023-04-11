Происшествия

42 минуты назад

14-летний подросток взял у друга симку и опустошил счет его матери

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#кража
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14-летний подросток взял у друга симку и опустошил счет его матери

Теперь школьник обвиняется по статье Уголовного кодекса. Его дело рассмотрит суд.

Грязинским следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 14-летнего подростка, обвиняемого в краже с банковского счета (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По данным следствия, в феврале 2023 года подросток для выхода в Интернет взял у знакомого сим-карту. При использовании карты он обнаружил привязанный к ее номеру банковский счет и перевел на знакомым более 15 тысяч рублей. Приятелю парень заявил, что потерял карту и поэтому не может ее вернуть.  

Оказалось, что к карте был привязан счет матери его знакомого. Женщина обнаружила пропажу денег, когда отправилась в магазин. После чего обратилась в полицию. 

«При предъявлении доказательств обвиняемый признался в содеянном, пояснив следователю регионального СКР все обстоятельства. Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
3 342
#кража
1

Комментарии (3)

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Блондинка

3 минуты назад
А мамочка будет биться в истерике со словами Он хороший,он больше не будет!
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Умный

8 минут назад
Пороть поздно...
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Блин горелый

19 минут назад
Хороший приятель! Первое, что могут сделать подобные недоросли, - это украсть любым способом.
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