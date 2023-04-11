14-летний подросток взял у друга симку и опустошил счет его матери

Теперь школьник обвиняется по статье Уголовного кодекса. Его дело рассмотрит суд.

Грязинским следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 14-летнего подростка, обвиняемого в краже с банковского счета (ч. 3 ст. 158 УК РФ).



По данным следствия, в феврале 2023 года подросток для выхода в Интернет взял у знакомого сим-карту. При использовании карты он обнаружил привязанный к ее номеру банковский счет и перевел на знакомым более 15 тысяч рублей. Приятелю парень заявил, что потерял карту и поэтому не может ее вернуть.



Оказалось, что к карте был привязан счет матери его знакомого. Женщина обнаружила пропажу денег, когда отправилась в магазин. После чего обратилась в полицию.



«При предъявлении доказательств обвиняемый признался в содеянном, пояснив следователю регионального СКР все обстоятельства. Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.

