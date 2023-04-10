Липчане – на 78 месте в рейтинге просроченных кредитов

Просроченная задолженность по кредитам жителей Липецкой области за последний год выросла на 0,4 процентных пункта.

«РИА Новости» составило рейтинг российских регионов по доле просроченных кредитов на 1 марта 2023 года. Для его подготовки использовались данные Центробанка России. Липецкая область в этом рейтинге оказалась на 78 месте.



Доля просроченной задолженности жителей Липецкой области перед банками составила на 1 марта 2023 года 5,59%, за последний год она увеличилась на 0,4 процентных пункта. Ссудная задолженность составляет 264 тысячи рублей в пересчете на численность экономически активного населения.



Липецкая область оказалась также среди аутсайдеров в рейтинге платежной дисциплины и среди регионов Черноземья, хотя все территории оказались во второй половине перечня. Курская область заняла 57 место с долей просроченной задолженности 4,63%, Воронежская область – на 62 месте (4,72%), чуть ниже, на 63 месте расположилась Белгородская область (4,81%), Тамбовская область оказалась на 75 месте (5,43%).



В целом по стране доля просроченной задолженности на 1 марта 2023 года среди регионов варьируется от 1,97% до 10,16%. За год этот показатель вырос в 79 регионах. В среднем по стране доля просроченной задолженности составила 4,03%, она увеличилась за год на 0,2 процентных пункта.



Лидерами по платежной дисциплине стали Севастополь (1,97%), Ненецкий автономный округ (2,31%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,4%), Санкт-Петербург (2,61%) и Чукотка (2,79%). Аутсайдерами рейтинга оказались Ингушетия (10,16%), Северная Осетия-Алания (7,84%), Карачаево-Черкессия (6,87%), Чечня (6,53%) и Адыгея (6,46%).



