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Первичное жилье в Сочи в 2023 году подорожает до 20%

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#Сочи

Девелоперы могут увеличить стоимость новостроек в Сочи до 20% в текущем году. Цены в среднем поднимутся на 15-20%, сказала «Известиям» коммерческий директор девелопера курортной недвижимости Five Елена Кабешева.

Тенденцию обуславливают такие факторы, как дефицит свободных земельных участков, подорожание стройматериалов и так далее, пояснила она. Спрос на внутренний туризм растет, это также влияет на ценообразование на рынке недвижимости, добавила она.

Согласно прогнозу коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия» Ольги Нарт, стоимость первичного жилья может увеличиться даже больше, чем на 20%.

«Сочи по-прежнему бьет рекорды и становится самым дорогим курортным городом РФ. Только за прошлый год цены выросли более чем на 22%», — сказал директор агентства недвижимости «Эксперт М» Марат Воробьев.

При этом на цены влияет и смена приоритетов у инвесторов — из-за закрытых границ и санкций спрос на недвижимость на юге растет, добавил он.

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#Сочи

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