сегодня, 17:41
Первичное жилье в Сочи в 2023 году подорожает до 20%
Девелоперы могут увеличить стоимость новостроек в Сочи до 20% в текущем году. Цены в среднем поднимутся на 15-20%, сказала «Известиям» коммерческий директор девелопера курортной недвижимости Five Елена Кабешева.
Согласно прогнозу коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия» Ольги Нарт, стоимость первичного жилья может увеличиться даже больше, чем на 20%.
«Сочи по-прежнему бьет рекорды и становится самым дорогим курортным городом РФ. Только за прошлый год цены выросли более чем на 22%», — сказал директор агентства недвижимости «Эксперт М» Марат Воробьев.
При этом на цены влияет и смена приоритетов у инвесторов — из-за закрытых границ и санкций спрос на недвижимость на юге растет, добавил он.