Сегодня в Липецке: у банковских карт отменят срок действия и самые смешные объявления «Авито»

Рассказываем всё самое необходимое про наступающий понедельник.

В Липецке опять тепло

Сегодня днём, по прогнозу липецкого Гидрометеоцентра, ожидается от 10 до 12 градусов тепла. День обещает быть сухим, без существенных осадков.







Минимум отключений

Из-за ремонтных работ на сетях сегодня с 10:00 до 20:00 отключат воду на улице Каменный лог, 9, а также в частном секторе улицы Садовой.







Пробки

С понедельника по утрам в Липецке на дорогах начинается катавасия, в которой запросто можно застрять и опоздать на работу. Чтобы этого не случилось, советуем вам уделить пару минут «Яндекс-пробкам» или аналогичным приложениям, чтобы выбрать оптимальный маршрут. Так ваши шансы приехать вовремя существенно вырастут.

Всемирный день дикой природы (6+)

Праздник диких животных сегодня отмечают на всей планете. В Липецке, к сожалению (а может быть и к счастью) не водятся ни медведи, ни тигры, ни слоны, но зато всех их можно нарисовать.

По случаю Всемирного дня дикой природы в ДК «Матырский» на улице Энергостороителей, 5а сегодня в 10:00 торжественно откроется выставка детского рисунка. Посмотреть на творчество ребятишек могут родители, дедушки и бабушки и вообще – все желающие. Вход свободный.

Выставка кукол (6+)

Необычная выставка откроется в 17:00 в Липецком историко-культурном музее (ул. Октябрьская,57). Она называется «Винтажная открытка», на ней представит свои работы студия авторской куклы «Зазеркалье».

Помимо красивых кукол, которые мало кого оставят равнодушными, в музее на этой неделе планируются мастер-классы по изготовлению милых фигурок своими руками. Следите за нашей рубрикой!

В честь Дня театра

Совсем недавно – 27 марта праздновали Всемирный день театра. В Липецке праздник продолжается до сих пор и сегодня состоятся два мероприятия.







В ОГБУ «Сосновый бор» в посёлке Новая Жизнь (ул. Морская, вл.2А) в 11:00 приглашают желающих на заседание литературно-музыкальной гостиной «В театре А.Н. Островского» (6+). Юным зрителям расскажут многое из чего состоит прекрасное искусство театра.

А в Городском молодёжном центре (ул. Гагарина,35) в 14:00 для желающих стать артистами пройдёт специальный тренинг (16+). Искусство мимики и жестов, пластики, сценической речи вовсе не такое простое, как кажется на первый взгляд.

В Липецке ищут волонтёров

Вы хотите, чтобы ваш любимый парк или милое сердцу место были отремонтированы за федеральные деньги? Можете дождаться Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, которым выделят гранты по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». А можно записаться волонтёром на это голосование и продвигать свои идеи.







Заявки принимаются до 31 мая на сайте. В качестве добровольцев зарегистрировались уже более 200 человек, в основном это студенты липецких ссузов и вузов, старшеклассники. Но требуются ещё люди. Ограничение только одно – кандидат должен быть старше 14 лет.

Голосование стартует 15 апреля и продлится до 31 мая. В этот период волонтеры будут рассказывать липчанам об общественных пространствах, за которые можно будет отдать свой голос, а также объяснять процедуру голосования.

Покажи, какой ты танцор

В Липецке начали принимать заявки на ежегодный танцевальный конкурс «Громкие жесты».

Компетентное жюри будет оценивать участников по направлениям: классическая, народная, современная хореография и стритстайл. Эксперты рассмотрят танцы в соответствии с критериями – уровень исполнительского мастерства, артистизм, зрелищность, идея номера. Жюри выберет победителей по каждому направлению и в каждой номинации, они получат дипломы и памятные призы.

Заявки принимают до 27 апреля включительно на электронную почту lipmol48@gmail.com. Скачать необходимые документы можно по ссылке.

Срок действия банковских карт отменяют

Важная информация для всех. ​​​​​​​Срок действия банковских карт больше не будет учитываться. Уже с апреля 2022 года банковские карты продлеваются автоматически. Ими можно продолжать пользоваться как раньше, даже если срок, указанный на пластиковой карте, истек. Об этом сообщили в «Роскачестве».







Банки больше не будут перевыпускать пластиковые карты, а вышлют о продлении. Сначала CVV/CVC-код и срок действия на пластиковой продленной карте и на изображении карты в мобильном приложении вашего банка могут отличаться, но позже банк обновит реквизиты карты в личном кабинете онлайн-банка. У карт с продленным сроком полностью сохраняется весь функционал и возможности оплаты по России: ими можно платить в офлайн-магазинах бесконтактно или вставив карту в терминал, снимать наличные, проводить операции в банкоматах, делать переводы, оплачивать товары в российских интернет-магазинах.

По желанию держателей карты платежных систем Visa и Mastercard после истечения срока действия можно и поменять – но только на карты «Мир». Поменять, например, истекшую Visa на новую Visa не получится.

Смешные объявления «Авито»

Сервис «Авито» рассказал о самых удачных шутках своих клиентов при подаче объявлений.

Среди них рисунки для стартового капитала – обычные детские рисунки, которые выложил отец 6-летнего ребёнка из Томска. В объявлении было сказано, что художества продают потому, что малолетнему живописцу требуется стартовый капитал для начала жизни. Цену устанавливал сам юный художник, который запросил за свои произведения 5 тысяч рублей.

В объявлениях так же можно найти воздух в Патриарших прудов Москвы, но здесь идея не нова. Бутылки с воздухом «Патриков» продавал Славик (артист Павел Деревянко), персонаж сериала «Беспринципные». Среди других хитов – шапка невидимка, в объявлении на фото стоит чистый лист, самой шапки не заметит, ведь она - невидимка. Хит парад показывает, несколько наши граждане любят котов. Например, маленькие сланцы для кота предлагают за 1 500 рублей, а за 800 – целую мышь, сделанную из выпавшей кошачьей шерсти.







Дорогие липчане! Понедельник – день тяжёлый, но его можно скрасить, например, хорошими и свежими новостями. За ними мы приглашаем вас на GOROD48. Следить за окружающим миром необходимо, а с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте!