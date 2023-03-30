46 минут назад
Российские промышленники выступили за возврат госплана
Большинство представителей промышленных предприятий (78,5%) считают, что государственное планирование необходимо внедрить во все отрасли экономики. Об этом сказано в опросе Государственного университета управления (ГУУ), который имеется в распоряжении «Известий».
Председатель Курского отделения «Деловой России» Олег Малахов, отметил, что для бизнеса очень важен горизонт планирования. С этой точки зрения, возрождение госплана может значительно расширить возможности предприятий. При этом, по его словам, есть и риски: глобальные игроки могут поглотить весь объем запланированной продукции, убив конкуренцию в лице малых и средних компаний.
В «Опоре России» подчеркнули, что сейчас у многих компаний существуют проблемы со снабжением и сбытом своей продукции, поэтому государство вынуждено брать на себя функции по организации этих цепочек.
В «Ростехе» «Известиям» сказали, что гарантии государства были бы полезны в таких высокотехнологичных отраслях, как авиастроение, ИТ, телеком и медицинское приборостроение. Прогнозируемый спрос дает возможность долгосрочно инвестировать в производственные мощности и рассчитывать нагрузку.