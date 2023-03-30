В России

46 минут назад

Российские промышленники выступили за возврат госплана

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#госплан

Большинство представителей промышленных предприятий (78,5%) считают, что государственное планирование необходимо внедрить во все отрасли экономики. Об этом сказано в опросе Государственного университета управления (ГУУ), который имеется в распоряжении «Известий».

В опросе приняли участие 278 менеджеров высшего и среднего звена из промышленных компаний. Около 37% из них считают, что внедрение госплана необходимо во всех отраслях. Механизм нужен только в некоторых сферах, отметили 41,5%. Еще 13,3% сказали, что ни в какую отрасль возвращать планирование не нужно.

Председатель Курского отделения «Деловой России» Олег Малахов, отметил, что для бизнеса очень важен горизонт планирования. С этой точки зрения, возрождение госплана может значительно расширить возможности предприятий. При этом, по его словам, есть и риски: глобальные игроки могут поглотить весь объем запланированной продукции, убив конкуренцию в лице малых и средних компаний.

В «Опоре России» подчеркнули, что сейчас у многих компаний существуют проблемы со снабжением и сбытом своей продукции, поэтому государство вынуждено брать на себя функции по организации этих цепочек.
В «Ростехе» «Известиям» сказали, что гарантии государства были бы полезны в таких высокотехнологичных отраслях, как авиастроение, ИТ, телеком и медицинское приборостроение. Прогнозируемый спрос дает возможность долгосрочно инвестировать в производственные мощности и рассчитывать нагрузку.

67
#госплан

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