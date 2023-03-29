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МИД Швеции вызовет посла РФ из-за публикации статьи о вступлении страны в НАТО
МИД Швеции вызовет посла РФ из-за публикации статьи о последствиях вступления королевства в НАТО.
Посол России Виктор Татаринцев будет вызван в МИД Швеции после публикации на сайте посольства статьи о последствиях вступления королевства в НАТО, - сообщает глава ведомства Тобиас Билльстрем.
В частности, речь идет о статье под названием "Шведский шаг в пропасть", в которой говорится о том, что после вступления в НАТО Швеции придется обеспечивать обслуживание чужих интересов, причем как финансово, так и посредством отправки военных в другие страны. В статье также отмечается, что шведы уже понесли финансовые убытки вследствие поддержки антироссийских санкций и киевского режима на Украине, в частности в стране наблюдается рост инфляции, повышение цен и обесценивание шведской валюты, - пишут "Известия".
Кроме того, в случае увеличения общей протяженности российско-натовских границ новые члены альянса могут стать "легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера", - говорится в статье.
В шведском МИД статью расценили как "очевидную попытку влияния".
В частности, речь идет о статье под названием "Шведский шаг в пропасть", в которой говорится о том, что после вступления в НАТО Швеции придется обеспечивать обслуживание чужих интересов, причем как финансово, так и посредством отправки военных в другие страны. В статье также отмечается, что шведы уже понесли финансовые убытки вследствие поддержки антироссийских санкций и киевского режима на Украине, в частности в стране наблюдается рост инфляции, повышение цен и обесценивание шведской валюты, - пишут "Известия".
Кроме того, в случае увеличения общей протяженности российско-натовских границ новые члены альянса могут стать "легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера", - говорится в статье.
В шведском МИД статью расценили как "очевидную попытку влияния".