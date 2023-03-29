Бизнес

38 минут назад

«Светлая лирика». Ах Астахова в Скорняково-Архангельское.

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«Светлая лирика». Ах Астахова в Скорняково-Архангельское.

Усадьба «Скорняково-Архангельское» приглашает 8 апреля в 19:00 на поэтический вечер «Светлая лирика» в концертном зале «Галерея».

Ирина Астахова (Ах Астахова) – одна из самых популярных русских поэтов! Ее стихи о любви, потерях, поиске себя, счастья и свободы, внутреннем мире, путешествиях и природе завоевали души читателей во всех уголках планеты.
Помимо сольных концертов по всему миру, Ирина первая из современных авторов, кто прочитал свои стихи в сопровождении оркестра, более того, один из таких вечеров прошёл в Международном Доме Музыки в Москве.
Ах Астахова выходит за рамки привычного многим формата презентации стихов: поэта, вещающего с трибуны.
Читая свои тонкие трогательные произведения, автор хочет, чтобы зритель побывал в тех же местах и пережил те моменты, которые вдохновили ее на создание своих текстов. Постоянно перевоплощаясь, Ирина прочитает свои стихи, полностью погружая вас в волшебный мир искусства и чувственности!

Неповторимая атмосфера, трогающие за душу слова поэтессы, автографы и фото на память.

Лучший подарок - это новые впечатления и сильные эмоции. Пригласите маму или подружку на поэтический вечер «Светлая лирика» - Ах Астахова в Усадьбе 8 апреля. Слушаем сердцем и встречаем весну.

Точно так же, как поэзия Ах Астаховой дает слушателям и зрителям ни с чем не сравнимые ощущения –  желание расправить крылья и лететь к новым высотам, неизменный друг и информационный партнер важных событий в Усадьбе, коммуникативное агентство Прайд Медиа, всегда рядом в нужный момент. Уже более двадцати лет компания  с готовностью делится своими обширными медиавозможностями.

Эта весна не стала исключением  -  у Прайд Медиа готов мощный заряд свежих идей и энергии для вашего бизнеса. Всё, для того, чтобы любимое дело приносило не только удовольствие но и растущий доход и поводов провести незабываемое время в Скорняково-Архангельское становилось больше.

6+ Фото предоставлены ООО «Бальмонт»

Усадьба Скорняково-Архангельское

ООО «Бальмонт» Юр. адрес: 399231, Лип. обл., Задонский район

с. Скорняково, ул. Муравьева, 23. ОГРН 1214800014318

ПОДРОБНОСТИ и вся информация на сайте https://usadba-nadonu.ru/

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