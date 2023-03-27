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58 минут назад

Профсоюз работников здравоохранения попытался разобраться в порядке новых соцвыплат

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#здравоохранение

Правительство с 1 января 2023 года установило специальную социальную выплату для отдельных категорий медицинских работников. В частности, она положена сотрудникам первичного звена здравоохранения (поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты), центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи — всего около 1,1 млн человек.

Размер выплат зависит от категорий и составляет от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей. 16 марта Минздрав отчитался: более 744 тыс. медработников уже начислены выплаты за январь. Однако большинству ожидающих выплату остается не ясным кому и сколько положено и положено ли вообще — документ породил массу вопросов из-за того, что допускает различные трактовки.

Профсоюз работников здравоохранения сразу после появления постановления направил просьбу о разъяснениях в Минздрав, Минтруд, «Народный фронт». В обращении содержалась просьба прояснить ситуацию по межрайонным больницам, структурным подразделениям городских, областных, краевых больниц, находящихся в сельской местности, по сотрудникам травмпунктов и женских консультаций, отделениям экстренной консультативной скорой медицинской помощи и еще нескольким видам учреждений здравоохранения.

В распоряжении «Известий» есть ответ Минздрава на обращение профсоюза. В нем говорится, что все разъяснения опубликованы 10 февраля на портале нормативно-правовых актов.

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#здравоохранение

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