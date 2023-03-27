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16 минут назад

В ФРГ началась крупнейшая за 30 лет общенациональная забастовка

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#Германия #забастовка

Главный вокзал Берлина приостановил работу из-за крупнейшей с 1992 года забастовки.

В Германии началась общенациональная забастовка, которая должна стать крупнейшей за 30 лет. В стране парализовано железнодорожное сообщение, во многих федеральных землях не ходит общественный транспорт.

Главный вокзал Берлина 27 марта приостановил работу из-за крупнейшей с 1992 года транспортной забастовки, которая в той или иной степени затронула почти все федеральные земли, - передает ТАСС.

Уточняется, что на вокзале ситуация спокойная. О забастовке было известно с середины прошлой недели, поэтому большинство граждан смогли перенести запланированные поездки. Пассажиров, которые не знали об остановке железнодорожного сообщения, единицы. Как правило, вокзал Берлина принимает поезда дальнего следования, пригородные составы и городские электрички. В настоящее время не ходит ничего из этого, информационные табло пустые. Время от времени о забастовке напоминают по громкой связи.

Перед специально организованными информационными стендами никого нет, кассы и различные залы ожидания закрыты. На пустых перронах лишь работают телевизионные съемочные команды и фотокорреспонденты. Открыты некоторые магазины с прессой, аптека и гастрономические точки, но посетителей в них почти нет. Перед одним из входов в здание вокзала скопилась большая очередь из такси - спроса на их услуги нет. "После обеда начнут курсировать городские электрички, надеемся, что работы прибавится", - сказал один из водителей.

При этом в Берлине в обычном режиме курсируют автобусы, метро и трамваи, продолжает работать аэропорт.

Почти все рейсы отменены в аэропортах Гамбурга, Дрездена, Дюссельдорфа, Мюнхена. Работу продолжает только аэропорт Берлина. Также отменены практически все поезда дальнего следования железнодорожного концерна Deutsche Bahn.

Участники забастовки требуют повышения оплаты труда в своих отраслях. Общенациональная забастовка закончится 28 марта в 00:00.

Забастовка стала следствием различных тарифных конфликтов (споры о повышении зарплаты), не связанных друг с другом. Профсоюз Verdi требует для 2,5 млн государственных служащих повышения зарплат на 10,5%. Другой профсоюз EVG добивается увеличения окладов для работников десятков автобусных парков и железнодорожных перевозчиков. Они пытаются оказать максимальное давление на работодателей в свете нового раунда тарифных переговоров.

В железнодорожном концерне Deutsche Bahn раскритиковали организаторов забастовок "за несоразмерность масштабов". Профсоюзы со своей стороны упрекают работодателей в неготовности идти на компромиссы.
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#Германия #забастовка

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