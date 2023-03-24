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Из-за ревности 42-летняя женщина воткнула нож в спину соперницы

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#поножовщина #конфликт #ревность
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Из-за ревности 42-летняя женщина воткнула нож в спину соперницы

И облила её кислотой.

Накануне Грязинский городской суд вынес приговор 43-летней женщине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью соперницы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 6 мая прошлого года в одном из домов по улице Шевченко в Грязях пьяная 42-летняя женщина взяла со стола на кухне нож, которым до этого резала колбасу, подошла к знакомой, сидевшей на кресле, и воткнула ей нож в спину.

Потерпевшей диагностировали проникающую рану задней поверхности грудной клетки, которую судмедэксперты оценили как тяжкий вред здоровью.

Подсудимая вину полностью признала. Она рассказала, что 5 мая пригласила к себе в гости знакомую, женщины вместе выпивали и поссорились. На следующий день уже сама 42-летняя женщина с сожителем пришла в гости к общему знакомому, у которого дома уже была та самая знакомая женщина, которая гостила у неё накануне.

Все четверо пили водку. В ходе застолья 42-летняя женщина вспомнила свою старую обиду на знакомую на почве ревности к сожителю, у женщин снова завязался конфликт.

Несмотря на то, что предполагаемая соперница пояснила, что никаких отношений с сожителем ревнивицы у неё нет, 42-летнюю женщину это не убедило, да и вообще такой разговор ей показался неприятным, и поэтому она решила припугнуть соперницу ножом — но так получилось, что ударила им в спину потерпевшей.

После этого женщины вместе пошли в туалет, нападавшая заботливо промыла рану потерпевшей, при этом раненая сама не разрешила вызвать скорую помощь — в дом за ней пришёл ещё один мужчина и забрал женщину к себе домой.

Позже потерпевшая рассказала следователям, что одним ударом ножом конфликт не обошёлся. Она уверяла, что ревнивица её оскорбляла, била сковородой, половником, руками и ногами, а также облила уксусной кислотой, которая попала на лицо и шею.

В результате ревнивицу приговорили по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда.
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#поножовщина #конфликт #ревность
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Комментарии (3)

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Пошли в туалет

12 минут назад
и промыли рану из туалета?
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Умный

16 минут назад
Преступление века раскрыто!Все хороши!
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Koммунист

28 минут назад
Такие вот традиционные семейные ценности
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