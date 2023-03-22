В России
28 минут назад
Предлагается списывать кредиты погибшего или получившего инвалидность участника СВО с его родителей-созаемщиков
До сих пор этой льготой могли воспользоваться только супруга, дети и иждивенцы.
Группа депутатов и сенаторов внесла законопроект о полном списании кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника СВО с его родителей-созаемщиков. Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности, - говорится на официальном сайте Госдумы.
Уточняется, что данная мера расширяет положение закона о кредитных каникулах на всех созаемщиков участника СВО. До сих пор этой льготой могли воспользоваться только супруга, дети и иждивенцы — теперь же смогут все созаемщики, включая родителей и усыновителей.
Кроме того, документом уточняется порядок списания кредитных обязательств участника СВО в случае его гибели или получения им тяжелой инвалидности. Действующий закон составлен так, что при наличии созаемщиков-родителей (усыновителей) долг не списывается в полном объеме, а ложится на их плечи.
Уточняется, что данная мера расширяет положение закона о кредитных каникулах на всех созаемщиков участника СВО. До сих пор этой льготой могли воспользоваться только супруга, дети и иждивенцы — теперь же смогут все созаемщики, включая родителей и усыновителей.
Кроме того, документом уточняется порядок списания кредитных обязательств участника СВО в случае его гибели или получения им тяжелой инвалидности. Действующий закон составлен так, что при наличии созаемщиков-родителей (усыновителей) долг не списывается в полном объеме, а ложится на их плечи.