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28 минут назад

Предлагается списывать кредиты погибшего или получившего инвалидность участника СВО с его родителей-созаемщиков

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#СВО #кредиты

До сих пор этой льготой могли воспользоваться только супруга, дети и иждивенцы.

Группа депутатов и сенаторов внесла законопроект о полном списании кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника СВО с его родителей-созаемщиков. Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности, - говорится на официальном сайте Госдумы.

Уточняется, что данная мера расширяет положение закона о кредитных каникулах на всех созаемщиков участника СВО. До сих пор этой льготой могли воспользоваться только супруга, дети и иждивенцы — теперь же смогут все созаемщики, включая родителей и усыновителей.

Кроме того, документом уточняется порядок списания кредитных обязательств участника СВО в случае его гибели или получения им тяжелой инвалидности. Действующий закон составлен так, что при наличии созаемщиков-родителей (усыновителей) долг не списывается в полном объеме, а ложится на их плечи.
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#СВО #кредиты

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