В России
сегодня, 14:52
В Белгородской области в результате обстрела погиб сторож
ВСУ обстреляли село Борисовка Волоконовского района Белгородской области. В результате обстрела погиб сторож предприятия.
22 марта ВСУ обстреляли село Борисовка Волоконовского района Белгородской области, - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
"Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия. Мои соболезнования родным и близким погибшего", - написал глава региона.
⠀
Отмечается, что осколками снарядов также повреждены еще три частных домовладения: выбиты окна и посечены фасады. Кроме того, по словам губернатора, повреждено электро- и газоснабжение на территории села. Глава района Сергей Бикетов, аварийные и оперативные службы уже на месте и устраняют последствия обстрела.
"Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия. Мои соболезнования родным и близким погибшего", - написал глава региона.
⠀
Отмечается, что осколками снарядов также повреждены еще три частных домовладения: выбиты окна и посечены фасады. Кроме того, по словам губернатора, повреждено электро- и газоснабжение на территории села. Глава района Сергей Бикетов, аварийные и оперативные службы уже на месте и устраняют последствия обстрела.