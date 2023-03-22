Происшествия

сегодня, 10:43

На улице Советской автобус попал в ДТП

4 1097
#ДТП
1

Обошлось без пострадавших.

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На улице Советской столкнулись автомобиль «Рендж Ровер» и автобус «Волгабас» 12-го маршрута. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, происшествие обошлось без пострадавших.

Участники ДТП не вызывали на место сотрудников Госавтоинспекции и оформляют аварию по европротоколу.
4 1097
#ДТП
1

Комментарии (4)

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Липчане

22 минуты назад
надеемся, что в пострадавшем автобусе не было депутатов горсовета
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Кто-то хотел побыстрее.

43 минуты назад
А куда же поворачивал Рендж-Ровер? Да и стоит он по направлению вниз, где легковому транспорту движение закрыто, только автобусам. ВООБЩЕТО НАДО СОВЕТСКУЮ СДЕЛАТЬ ОДНОПОЛОСНОЙ И НАПРОВЛЕНИЕ В ВЕРХ, ЕСТЬ ЖЕ РЯДОМ АЛЬТЕРНАТИВА ПЕРВОМАЙСКАЯ.
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Думаю

50 минут назад
Ленд ровен попал в дтп.
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Въезд закройте на тротуар

55 минут назад
Столбики что ли там пусть установят, преграждающие въезд на тротуар. Болларды не помогают, их сковыривают тут же. С этого места, где авария и до Советской, 35, авто ездят по тротуару, как по дороге и паркуются там же
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