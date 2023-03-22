На улице Советской автобус попал в ДТП

Обошлось без пострадавших.

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На улице Советской столкнулись автомобиль «Рендж Ровер» и автобус «Волгабас» 12-го маршрута. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, происшествие обошлось без пострадавших.



Участники ДТП не вызывали на место сотрудников Госавтоинспекции и оформляют аварию по европротоколу.