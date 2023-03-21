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сегодня, 16:06
Особый порядок итоговой аттестации и поступления в вузы вводится в приграничных регионах
Соответствующий закон принят Госдумой.
В Госдуме принят законопроект, согласно которому предлагается наделить правительство РФ правом устанавливать особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для обучающихся в отдельных общеобразовательных организациях, - отмечается в соответствующем документе.
Особый порядок сдачи ЕГЭ, а также поступления в вузы аналогично тому, как это будет организовано в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, предлагается ввести в приграничных регионах, которые подвергаются обстрелам. Перечень указанных организаций будет утвержден Минпросвещения совместно с Рособрнадзором, - говорится на сайте Госдумы.
Особый порядок сдачи ЕГЭ, а также поступления в вузы аналогично тому, как это будет организовано в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, предлагается ввести в приграничных регионах, которые подвергаются обстрелам. Перечень указанных организаций будет утвержден Минпросвещения совместно с Рособрнадзором, - говорится на сайте Госдумы.