В России

47 минут назад

В России значительно выросли сроки ремонта PlayStation

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В российском авторизованном сервисном центре PlayStation есть проблемы с ремонтом консолей японского производителя. Люди вынуждены ждать несколько месяцев, пока в компании починят девайс, узнали «Известия».  

В ИРП (единственный в РФ АСЦ PlayStation), в которому корреспондент «Известий» обратился в качестве клиента, так прокомментировали сложившуюся ситуацию:  

«Всё зависит от наличия запчастей. Если деталей нет, то сроки поставки не определены. В целом, люди могут ждать от двух месяцев и более», — сообщила «Известиям» представитель компании.  
В курсе проблемы с поставками деталей для консолей и в крупном IT-дистрибьюторе. Устранение недостатков стало занимать больше времени, так как значительно усложнилась логистика по доставке деталей, пояснил собеседник «Известий». Подтвердил проблему и источник, близкий к крупному ритейлеру.  

Еще одна причина увеличившегося срока ремонта в том, что консоль PlayStation существует в нескольких вариантах, которые внешне могут не отличаться друг от друга, объяснил главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов.  

«Компания Sony с 2020 года несколько раз меняла компоновку деталей в гаджете и проводила «работу над ошибками», — пояснил эксперт.  

Поэтому, даже если внешне все PS5 выглядят одинаково, то внутри они, в зависимости от года выпуска, немного отличаются компоновкой деталей, системой охлаждения и другими нюансами, которые Sony не афиширует. Соответственно, и некоторые запчасти для этих консолей тоже отличаются, сказал Евгений Харитонов. 

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