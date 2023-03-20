В России

сегодня, 14:00

Россия вышла на первое место по поставкам газа в Китай

104
#экономика #Китай #поставки

Россия с большим отрывом обошла других крупных поставщиков - Туркменистан и Катар.

РФ в январе 2023 года вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай - по сумме экспорта по газопроводу и в сжиженном виде, - сообщает таможня КНР.

Уточняется, что общие поставки российского топлива составили 2,7 млрд куб. м. РФ с большим отрывом обошла других крупных поставщиков - Туркменистан и Катар (по 2,2 млрд куб. м), Австралию (1,9 млрд куб. м), - передает "Интерфакс".

В части трубопроводных поставок из России с января 2023 года произошел очередной рост согласно ранее определенному графику. В итоге в январе "Газпром" поставил по магистрали "Сила Сибири" в Китай почти 2 млрд куб. м газа. Поставки СПГ добавили еще 770 млн куб. м (это 8-9 партий).

В РФ крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Отмечается, что общий импорт в январе 2023 вырос к январю-2022 на 1% - до 11,3 млрд куб. м. При этом импорт сжиженного природного газа в январе ощутимо вырос - впервые после непрерывной серии из 13 месяцев падения.

В январе 2023 года КНР импортировала 5,210 млн тонн СПГ, что на 7% больше, чем в январе-2022 (4,864 млн т). Весь 2022 год покупки снижались по отношению к тем же месяцам прошлого года: средняя динамика - минус 22%, в интервале от 7% до 35%. Также импорт снижался в декабре 2021 к декабрю-2020.

Общие поставки трубопроводного газа составили в январе 2023 года 4,48 млрд куб. м после 4,83 млрд куб. м в январе-2022 и 4,37 млрд куб. м в декабре-2022.

Все поставщики газа из Центральной Азии сокращают экспорт, направляя объемы на покрытие потребностей внутреннего рынка. Туркмения поставила 2,2 млрд куб м газа, что является минимальным значением за последние 27 месяцев. Почти прекратил поставки Казахстан, полностью остановил экспорт Узбекистан.
104
#экономика #Китай #поставки

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Кабмин ускорит переориентацию поставок энергоресурсов на восток
#поставки #ресурсы
Кабмин ускорит переориентацию поставок энергоресурсов на восток

47 минут назад

В России
Курс биткоина обновил максимум с июня 2022 года
#биткоин #максимум
Курс биткоина обновил максимум с июня 2022 года

сегодня, 13:18

В России
Производители кабеля из РФ попросили власти поднять пошлины на импортную продукцию на 15%
#экономика #импорт #кабель
Производители кабеля из РФ попросили власти поднять пошлины на импортную продукцию на 15%

сегодня, 12:43

В России
#горнолыжный курорт
Более 20 человек застряли на канатной дороге курорта Шерегеш

сегодня, 12:40

В России
В Тульской области обнаружили упавший беспилотник
#беспилотник #Тула
В Тульской области обнаружили упавший беспилотник

сегодня, 12:00

В России
Минсельхоз предложил механизм торговли с/х продукцией на экспорт за рубли
#экономика #экспорт
Минсельхоз предложил механизм торговли с/х продукцией на экспорт за рубли

сегодня, 11:22

В России