Коронавирус

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Коронавирусная статистика: один человек умер, 10 — госпитализировали

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#коронавирус
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Коронавирусная статистика: один человек умер, 10 — госпитализировали

За последнюю неделю в Липецкой области умерли четыре человека.

В Липецкой области за сутки выявили 75 случаев COVID-19, один человек умер, госпитализировали 10 человек, выздоровели 89 человек. Для сравнения: 20 марта 2022 года были выявлены 472 случая инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 181 079 случаев COVID-19, выздоровел 176 051 человек, умерли 3 963 человека.

В Воронежской области за сутки выявили 499 случаев, в Рязанской области — 79, в Орловской области — 77, в Курской области — 55, в Тульской области — 39, в Тамбовской области — 29. За последние сутки в этих регионах о погибших не сообщили.

В России за сутки выявили 10 310 случаев COVID-19, госпитализировали 610 человек, выздоровели 8 593 человека, умер 31 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 516 509 случаев COVID-19, выздоровели 21 860 173 человека, умерли 396 865 человек.
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#коронавирус
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Комментарии (2)

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Безмасочник

33 минуты назад
Гостья, зачем думать? Ведь метод защиты давно известен: носите противогаз - и будете здоровы.
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Гостья1

58 минут назад
В Воронежсеой области ,на границе с нашей такой уровень заболевших,больше чем по стране чем вызван? Вот и думаем,что предпринять и чем защитить своих близких???.
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