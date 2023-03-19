В Липецкой области до +6

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в области высокого атмосферного давления – существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-6 градусов тепла, что на 3-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/сек. Температура ночью будет от -2 до +3 градусов, днем – от +4 до +9 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью будет около 0 градусов, днем она составит от +5 до +7 градусов.



День 20 марта стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 27 градусов мороза.