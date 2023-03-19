9 минут назад
В Липецкой области до +6
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в области высокого атмосферного давления – существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-6 градусов тепла, что на 3-6 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью будет около 0 градусов, днем она составит от +5 до +7 градусов.
День 20 марта стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 27 градусов мороза.