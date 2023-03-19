Общество

40 минут назад

В районе Левого берега отключат холодную воду

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#отключение воды
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В районе Левого берега отключат холодную воду

20 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях сразу на трех участках в районе Новолипецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители более десятка улиц.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется дом № 9 по улице Парковой – цистерна с водой будет находиться рядом с вышеуказанным домом.
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе улиц Волжской, Леваневского, Озерной – подвоз воды будет организован по адресу: улица Волжская, 27.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 по проспекту Мира, №№ 1д, 1д/1, 5, 6а, 6 на площади Мира, №№ 2, 4 по улице Аносова, № 2 по улице Островского, № 1 по улице Разина, №№ 1, 1а, 1б, ст. 2, 3, 5, 28 по улице Левобережной, в частном секторе улиц Левобережной, Санитарной, Островского, Пляжной, Леваневского, Береговой, Волжской. Машина с водой подъедет к дому № 1б по улице Левобережной.

20 марта ремонтные работы на электрических сетях будет вести «Липецкэнерго».

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2а, 6, 6а, 20 по улице Московской, на улице Ольховской, по Лебедянскому шоссе, в секторе 90 квадрат Ленинского Лесхоза.

С 09:00 до 16:00 не будет света в доме № 11 по улице Городовикова, на улицах Рябиновой, Смирнова, а также на улице Солнечной в поселке Сырский Рудник.
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#отключение воды
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