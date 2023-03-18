Спорт

58 минут назад

Невероятно – «Тула» сыграла в Липецке впятером без замен и победила

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#Баскетбол #"Грин Хилл"
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Невероятно – «Тула» сыграла в Липецке впятером без замен и победила

Отважные гости превзошли наши лучшие баскетбольные силы аж на 20 очков.

Подходит к концу первенство ЦФО по баскетболу, но липецкий «Грин Хилл» всё ещё ищет свою игру. Сегодня на своём паркете наши парни уступили БК «Тула» - 67:87.

Парадокс ситуации, что туляки привезли в Липецке всего шестерых баскетболистов, из которых 28-летний разыгрывающий Сергей Бурмистров был травмирован и в гордом одиночестве сидел на скамейке запасных для подстраховки. Но выходить Бурмастрову на площадку не пришлось, пятеро его партнёров провели весь матч от «свистка до свистка» без замен и всё равно привезли располагавшим липчанам «плюс 20».

Любопытно, что туляки победили во всех (!) четырёх партиях – 29:16, 20:17. 17:14, 21:20. Этой победой «Тула», занимающая 4-е место, прервала серию из 4-х поражений подряд.

У липчан самым результативным стал переживающий то ли третью, то ли девятую молодость 39-летний Андрей Гришин – 17 очков, Григорий Рулёв принёс 17, добавив к ним 13 подборов, курский «легионер» Вадим Воробьёв – 14.

Тульские герои заслуживают того, чтобы перечислить их поимённо: Данила Винокуров – 34 очка, Сергей Антипов – 26, Александр Николенко – 13, Никита Захаров – 10, Иван Левичкин – 4.

Липчане по прежнему предпоследние, опережая лишь дублёров «Тамбова». Завтра в 11:00 в спортивном зале «Грин Хилл» повторная встреча, а 25 и 25 марта липчане принимают «Брянск».

113
#Баскетбол #"Грин Хилл"
1

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