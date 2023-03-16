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сегодня, 18:20

Юань стал вдвое популярнее евро для сбережений россиян

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#валюта

В китайской валюте наличные деньги держат 17% физлиц, а в европейской — 8%. Таковы результаты исследования «Финама», которое есть у «Известий». Спустя год после ввода санкций юань вытеснил евро из тройки лидеров.

На первом месте для хранения сбережений в наличной форме по-прежнему остается рубль — его выбирают чуть более трети россиян, или 34,9%, следует из опроса. На второй строчке расположился доллар США, в котором свои накопления держат 28,3% граждан.

После юаня на четвертой и пятой позициях — гонконгский доллар (6,9%) и швейцарский франк (1,9%). Оставшиеся 1,3% приходятся на наличность из других стран.

В крупных брокерских и кредитных организациях подтвердили популярность китайской валюты. Действительно, в прошлом году появился небывалый спрос на юань на рынке, подчеркнули в «Цифра брокер». Там пояснили: основной причиной стали разразившийся в начале 2022-го геополитический кризис и санкционное противостояние. Это сильно ударило по репутации основных инвалют, которые использовались в РФ традиционно для сбережения средств.

«Китаец» стал удобной альтернативой для сберегательных продуктов в классических валютах, отметили в ВТБ. Там подчеркнули: например, количество таких вкладов только с ноября 2022-го выросло на 26%, а их объем — в феврале кратно превышает показатель конца осени. За год такие депозиты открыли свыше 10 тыс. розничных клиентов.

Прошлогодние ограничения оставили мало альтернатив в линейке сберегательных продуктов, и «китаец» стал «тихой гаванью», сказали эксперты. Вместе с тем, по их мнению, на валюту КНР может оказывать давление потенциальный конфликт на Тайване и торговые войны.

73
#валюта

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