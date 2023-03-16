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51 минуту назад

В Липецке завершилась первая смена профориентационного проекта НЛМК «Металлургия для любознательных»

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#«Металлургия для любознательных»
В Липецке завершилась первая смена профориентационного проекта НЛМК «Металлургия для любознательных»
Смена объединила больше 20 девятиклассников. Это школьники, которые планируют поступать в колледжи и техникумы, но пока не определились с профессией.

- По итогам проекта самые активные участники получили сертификаты на бонусную стипендию от НЛМК. Они будут действовать при поступлении в базовые учебные заведения комбината, - сообщает пресс-служба НЛМК.
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#«Металлургия для любознательных»

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