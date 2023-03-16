Коронавирус

18 минут назад

В Липецкой области от COVID-19 вылечились 184 человека

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#коронавирус
В Липецкой области от COVID-19 вылечились 184 человека

Это рекордные показатели за последние 30-ть дней. Третьего марта выздоровели 157 человек. 

В Липецкой области за сутки выявили 109 случаев COVID-19, никто не умер, госпитализировали 10 человек, выздоровели 184 человека. Для сравнения: 16 марта 2022 года были выявлены 437 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 180 706 случаев COVID-19, выздоровели 175 756 человек, умерли 3 960 человек.

В Воронежской области за сутки выявили 487 случаев, в Рязанской области — 103, в Тамбовской области — 90, в Курской области — 83, в Орловской области — 82, в Тульской области — 56. За последние сутки в этих регионах никто не погиб от вируса.

В России за сутки выявили 13 009 случаев COVID-19, госпитализировали 1 403 человек, выздоровели 11 360 человек, умерли 38 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 467 942 случая COVID-19, выздоровел 21 817 461 человек, умерли 396 734 человека.
73
#коронавирус

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