Происшествия

35 минут назад

В краже из гаража 89-летнего пенсионера подозревают его соседа

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#кража
В краже из гаража 89-летнего пенсионера подозревают его соседа

На санках из гаража вывезли три электродвигателя, центробежный насос и металлическую станину.

Ещё 4 марта в Долгоруковском районе в полицию обратился 89-летний пенсионер с заявлением о краже из гаража в деревне Екатериновка трёх электродвигателей, центробежного насоса и металлической станины на 6400 рублей.

По версии следствия, ране судимый 50-летний сосед пенсионера выставил оконную раму и залез в гараж, а после погрузил похищенное на санки и отвез себе домой.

Как сообщает пресс-служба полиции, похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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#кража

Комментарии (3)

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Патриот

7 минут назад
Ворюгу к ответу.
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Фокс

12 минут назад
Это в каком- таком магазине дед себе всё это приобрёл? Спёр всё это в своё время на родном предприятии. Прямо вторая серия "Давыдов и Голиаф".
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Эх

27 минут назад
чет дедок дешево как то 3 эл двигателя оценил, наверно по СССР овским расценкам
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