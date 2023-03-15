В краже из гаража 89-летнего пенсионера подозревают его соседа

На санках из гаража вывезли три электродвигателя, центробежный насос и металлическую станину.

Ещё 4 марта в Долгоруковском районе в полицию обратился 89-летний пенсионер с заявлением о краже из гаража в деревне Екатериновка трёх электродвигателей, центробежного насоса и металлической станины на 6400 рублей.



По версии следствия, ране судимый 50-летний сосед пенсионера выставил оконную раму и залез в гараж, а после погрузил похищенное на санки и отвез себе домой.



Как сообщает пресс-служба полиции, похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.