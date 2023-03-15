Фонд «Милосердие» передал липецкой клинике аппарат ИВЛ

Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, безвозмездно передал в Липецкую городскую больницу №3 аппарат искусственной вентиляции легких. Поставка этого прибора поможет восполнить дефицит специализированного оборудования, которое используют в ожоговом центре клиники.

Аппарат ИВЛ предназначен для принудительной подачи воздуха или воздушно-кислородной смеси в легкие больного не только с легочной патологией, вызванной коронавирусом. Он помогает насыщать кровь кислородом и удалять углекислый газ, помогая моделировать процесс дыхания у любого пациента, который сам не может дышать по разным причинам.



«К счастью, после пандемии помощь клиникам уже перестала носить экстренный характер, - отметила заместитель директора фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - Теперь мы сосредоточились на плановой поддержке тех направлений, где есть дефицит средств для лечения тяжелых больных. Об этом нас просят сами медики, и мы стараемся помочь, исходя из наших возможностей. За последние два года в различные медучреждения фонд передал сотни единиц остро востребованного оборудования, в том числе около 60-ти аппаратов ИВЛ. Всего за это время липецкие клиники получили от фонда помощь на сумму около 450 млн рублей».



В феврале в Липецкую городскую больницу №3 фонд передал рентгеновский цифровой палатный передвижной аппарат. Он пополнил арсенал средств для эффективного лечения и диагностики пациентов ожогового и травмотологического отделений клиники. В течение прошлого года в другие липецкие больницы от «Милосердия» поступили электрокардиограф, наркозно-дыхательный аппарат, установки для обеззараживания и очистки воздуха, компьютеры для организации рабочих мест врачей кардиологической службы.



