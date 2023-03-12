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Все пострадавшие от паводка мосты и дороги власти региона обещают оперативно восстановить

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#подтопление #паводок #дождь
Все пострадавшие от паводка мосты и дороги власти региона обещают оперативно восстановить

На данный момент в Липецкой области подтоплено порядка 15 участков дорог и низководных мостов.

Как сообщает правительство региона, ситуация находится на контроле у специалистов регионального управления дорог и транспорта и «Липецкдоравтоцентра». Подтопленные мосты и дороги перекрыты.

- Как только уровень воды снизится, все мосты заработают в обычном режиме. Специалисты «Липецкдоравтоцентра» оперативно восстановят поврежденные водой участки переправ, - сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.


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#подтопление #паводок #дождь

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