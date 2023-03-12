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Всемирно известные музыканты приедут на Рахманиновский фестиваль в Тамбовскую область

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В день 150-летия великого композитора, 1 апреля, в Тамбовской области откроется 41-й Международный музыкальный фестиваль имени Рахманинова (6+). Концерты и мероприятия пройдут под знаком празднования юбилея композитора, пианиста, дирижёра.

Фестиваль продлится три месяца. Планируется почти 60 концертов. Фестиваль пройдёт во всех районах Тамбовской области и выйдет за пределы концертных площадок; охватит все жанры композиторского творчества. В этом году впервые организуют продажу фестивальных абонементов. Подробнее об этом рассказал во время пресс-конференции Алексей Моргунов, художественный руководитель, главный дирижёр Академического симфонического оркестра имени Рахманинова, передает ТОП68.

В фестивале примут участие народный артист России и художественный руководитель фестиваля Николай Луганский, оркестр Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева, пианист Борис Березовский и другие музыканты.

На открытии фестиваля выступит Большой симфонический оркестр имени Петра Чайковского. Дирижировать будет его художественный руководитель Владимир Федосеев. Впервые в Тамбовской области выступит Симфонический оркестр Мариинского театра. Музыканты в один день сыграют два концерта: один — в Ивановке, второй — в Тамбове.
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